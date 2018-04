Nainggolan loodst AS Roma met twee assists voorbij Chievo

Brussel - AS Roma heeft zaterdag op de 35e speeldag in de Italiaanse Serie A overtuigend gewonnen van staartploeg Chievo met 4-1. Radja Nainggolan was met twee assists één van de uitblinkers bij de Romeinen, die meer dan een half uur met een man minder voetbalden.

“Ninja” ontfrutselde Radanovic het leer op de linkerflank en bracht uitstekend voor. Een baltoets van Patrick Schick (9.) volstond om het leer in doel te verlengen. Op slag van rust kopte Edin Dzeko (40.) de 2-0 tegen de netten. Op het uur mocht Chievo een penalty nemen na een trekfout van Juan Jesus, die in de 56e minuut rood kreeg. Doelman Alisson stopte de elfmeter van Roberto Inglese. Stephan El Shaarawy (65.) en Edin Dzeko (67.), op aangeven van Nainggolan, dikten de score aan tot 4-0. In de slotminuten maakte Inglese (88.) zijn gemiste strafschop goed met een rake kopbal. In de stand bezet AS Roma de derde stek. Chievo, dat zonder Samuel Bastien speelde, is zestiende en nog helemaal niet zeker van het behoud.