Drama voor Dries Mertens en Napoli: Italiaanse titel weer ver weg na snelle rode kaart en hattrick zoon toptrainer

Het zal toch niet waar zijn… Napoli was vorige week de koning te rijk na de 0-1-overwinning bij titelconcurrent Juventus, maar zondag gingen Dries Mertens en co. zwaar onderuit tegen Fiorentina. Het werd 3-0, waardoor de Oude Dame weer vier punten voorsprong telt.

Juventus leek zaterdag op weg om punten te verliezen op bezoek bij Inter, maar won uiteindelijk met 2-3. Napoli wist dus was het moest doen op bezoek bij Fiorentina, dat zijn laatste twee wedstrijden verloren had maar thuis altijd moeilijk te verslaan is.

Al na tien minuten bracht Napoli zichzelf in de problemen. Kalidou Koulibaly, de held van vorige week, haalde de doorgebroken Giovanni Simeone (zoon van Atlético-coach Diego Simeone, red.) neer. Ref Paolo Mazzoleni legde de bal op de stip en gaf de Senegalees een gele kaart. Na ingrijpen van de videoref werd die beslissing echter omgezet in geen penalty voor Fiorentina maar wel rood voor de ex-speler van Genk.

Het eerste belangrijke moment van de match! De scheidsrechter fluit penalty en geeft geel aan Koulibaly, maar de VAR grijpt in: geen strafschop maar rood voor Koulibaly!#FiorentinaNapoli ???? 0??-0?? pic.twitter.com/UosNIQdBnN — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 29 april 2018

Fiorentina rook zijn kans en drukte Napoli weg. In de 34ste minuut kreeg La Viola dan wat het verdiende. Simeone faalde niet oog in oog met Pepe Reina 1-0. De zoon van Diego deed er op het uur nog een doelpuntje bij na geharrewar in de zestien van Napoli en in de extra tijd lukte de 22-jarige Argentijn zowaar de eerste hattrick uit zijn carrière: 3-0. Titeldroom weg voor Napoli? Mertens en co. spelen volgende week thuis tegen Torino, Juve krijgt Bologna over de vloer in Turijn.

Simeone trapt Fiorentina op voorsprong! 1??-0??#FiorentinaNapoli ???? pic.twitter.com/vyidLXHaaf — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 29 april 2018