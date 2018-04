Dennis Praet scoort eindelijk zijn eerste van het seizoen voor Sampdoria, en zijn goal mag er wezen

Dennis Praet heeft zijn eerste doelpunt van het seizoen gemaakt. Onze landgenoot mocht bij Sampdoria nog eens ouderwets op de tien starten en dat loonde. Tegen Cagliari opende hij al na zeven minuten de score. Sampdoria won overtuigend met 4-1.

Praet kwam voor vandaag nog niet tot scoren dit seizoen, hij gaf al wel drie assists. Het is zijn vijfde doelpunt voor Sampdoria, waar hij aan zijn tweede seizoen bezig is.

Via Quagliarella (26’), die nog een penalty miste, en Kownacki (45’+4) liep Sampdoria voor halfweg uit tot 3-0. Pavoletti (49’) scoorde vroeg in de tweede helft tegen, maar Cagliari kwam niet verder dan die eerredder. Ramirez (87’) legde in het slot de 4-1 eindstand vast. Praet stond de hele partij op het veld en kwam nog dicht bij een tweede treffer.

Prachtig samenspel van Sampdoria en Quagliarella werkt af!

2-0! #SampCagliari pic.twitter.com/zLdpZax3pr — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 29 april 2018

Nog een doelpunt op slag van rust: 3-0!#SampCagliari pic.twitter.com/qIHr0OFOrb — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 29 april 2018

Cagliari begint beter aan de tweede helft. Pavoletti maakt de 3-1! #SampCagliari pic.twitter.com/MiLbljScmu — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 29 april 2018

Gaston Ramirez neemt hem op de slof en scoort! Game over voor Cagliari.

4-1!! #SampCagliari pic.twitter.com/xvMQgRe0Mb — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 29 april 2018

Foto: EPA-EFE