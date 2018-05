Juventus dicht bij zevende titel op rij na zege tegen Bologna

Juventus heeft zaterdagavond met 3-1 gewonnen van Bologna. Door de zege kan de Oude Dame zondagmiddag al voor de zevende keer op rij Italiaans kampioen zijn. Daarvoor moeten Dries Mertens en Napoli wel verliezen van Torino.

Het was wel even schrikken voor Juventus, in het eigen Turijn. Simone Verdi zette de bezoekers uit Bologna na een halfuur immers op het voorsprong vanop de stip: 0-1. Maar na de koffie zette de thuisploeg orde op zaken. Eerst maakte Anderlecht-banneling Sébastian De Maio een eigen doelpunt, daarna zetten Sami Khedira en Paulo Dybala de 3-1 eindstand op het bord.

Door de zege van Juve is de voorsprong op eerste achtervolger Napoli nu uitgebreid tot zeven punten. Als Mertens en co zondag verliezen van Torino, is Juventus kampioen. Zo niet, kan Juventus kampioen volgende week kampioen spelen op het veld van AS Roma.