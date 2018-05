AS Roma zonder te spelen zeker van Champions League

AS Roma heeft zich zaterdag zonder te spelen verzekerd van een plaats in de groepsfase van de Champions League 2018-2019. Internazionale ging zaterdagavond in het kader van de 37e speeldag van de Italiaanse Serie A met 1-2 onderuit tegen Sassuolo. Daardoor kan Inter de ploeg van Radja Nainggolan niet meer bijbenen.