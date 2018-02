Kersvers aanwinst Coutinho trapt Barcelona naar finale Copa Del Rey

Barcelona heeft de terugwedstrijd van de halve finale van de Copa Del Rey gewonnen met 0-2 op het veld van Valencia. In de heenwedstrijd won Barca thuis met 1-0. In een potige wedstrijd scoorde Philippe Coutinho, pas overgekomen van Liverpool, het openingsdoelpunt in het begin van de tweede helft. Tien minuten voor tijd legde Ivan Rakitic de 0-2 eindstand vast. In de finale nemen de Blaugrana het op tegen Sevilla, dat gisteren Leganès uitschakelde. Het is al de vijfde opeenvolgende Copa Del Rey-finale voor Barcelona.

In de eerste helft was er weinig te beleven. Een goede vrije schop van Lionel Messi en een kopbal op de lat van Valencia-aanvaller waren de twee grootste kansen. Kondogbia kreeg vlak voor rust nog een goede kans, maar zijn schot ging net naast.

In de tweede helft deed Barcelona al snel de boeken dicht. Luis Suarez kon vanop links voorzetten tot bij Coutinho die de bal knap kon binnenschuiven. De eerste goal van de Braziliaan van 120 miljoen voor zijn nieuwe club. Lionel Messi kreeg even later de kans om de wedstrijd dood te maken maar Valencia-doelman Domenech redde zijn schot knap. In het laatste kwartier begon Valencia aan het slotoffensief. Linksback José Gaya schoot vanop 5 meter pal op Barca-doelman Cillessen en even later kopte Simone Zaza net over doel.

Tien minuten voor tijd kon Rakitic dan de 0-2 eindstand vastleggen. Na een knappe counter legde Suarez de bal opzij voor Rakitic en de Kroaat plaatste de bal perfect in het hoekje. Valencia op het canvas en Barça kon de match daarna makkelijk uitspelen. Het was een potige wedstrijd waar Valencia zich liet opmerken met enkele smerige overtredingen. De Blaugrana nemen het in de finale in april op tegen Sevilla.