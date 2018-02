Defensief onzeker Club Brugge kan niet stunten, Standard plaatst zich voor finale Croky Cup

Standard heeft Club Brugge uit de Croky Cup geknikkerd en plaatste zich voor de finale na een ouderwetse pot bekervoetbal. Club won de wedstrijd wel met 3-2, maar dat was niet genoeg om de 4-1 nederlaag uit de heenmatch uit te wissen. De wedstrijd leek al na vier minuten gespeeld toen nieuwe doelman Kenneth Vermeer in de fout ging, maar in de tweede helft maakte Club er toch nog (even) een wedstrijd van. Uiteindelijk bezegelde de onvermijdelijke Renaud Emond het lot van Club met een tweede goal voor Standard.

Geen Horvath, Hubert of Gabulov in de goal bij Club Brugge. Neen, coach Ivan Leko gaf de voorkeur aan de Nederlander Kenneth Vermeer in doel. Vermeer werd zo de vijfde doelman die dit seizoen tussen de palen stond bij blauw-zwart. Verder stond ook Nakamba tussen de lijnen, hij kreeg de voorkeur op Clasie. Bij Standard nam Duje Cop de plaats in van de zieke Edmilson, man in vorm Emond stond op rechts.

Nadat de wedstrijd met een kwartier werd uitgesteld door het verkeer rond het Jan Breydelstadion, kon Club Brugge beginnen aan operatie-Remontada. Club wist dat het zeker drie keer zou moeten scoren om alsnog door te stoten, al in de eerste minuut deed blauw-zwart bijna de netten trillen. Nakamba kraakte zijn schot echter na een wervelende aanval en zag de bal naast hobbelen.

Vermeer in de fout

Aan de overkant toonde Kenneth Vermeer zich intussen niet het betrouwbare sluitstuk waarop alle Club-fans intussen op hopen. Eerst ging hij in de fout bij een vrije trap, maar werd hij nog gered door verdediger Mitrovic. Een minuut later, een tweede blunder. Ditmaal na een hoge hoekschop: Vermeer ging in de fout en ging onder de bal door, Orlando Sa bedankte en kopte aan de tweede paal de 0-1 binnen.

Foto: Photo News

Een domper op de feestvreugde bij Club Brugge, ook Gouden Schoen Ruud Vormer kon het tij niet keren in de eerste helft. Toch ging Club nog met 1-1 de rust in, Hans Vanaken trapte een vrije trap vanop afstand netjes tegen de touwen. Blauw-zwart ging met een sprankeltje hoop de kleedkamers binnen, maar moest in de tweede helft wel nog driemaal scoren om minstens verlengingen uit de brand te slepen.

Dekselse Emond

Spoiler alert: dat lukte niet. Al bleef het wel bijzonder spannend toen Abdoulay Diaby na een uur spelen knap werd vrijgespeeld en de 2-1 tegen de touwen prikte. Nog twee goals en de Remontada was een feit… maar dan mocht Club wel geen doelpunt meer binnen krijgen. En dat gebeurde wel: de onvermijdelijke Renaud Emond werd het straatje ingestuurd en trapte de 2-2 voorbij Vermeer in doel.

Foto: Photo News

Einde van de bekerhoop, al haalde de ingevallen Jordy Clasie wel nog zijn gram met een mooi afstandsschot dat door de -kleine- Standard-doelman Gillet verkeerd werd ingeschat. Toen Clasie vijf minuten eerder werd ingebracht voor Nakamba, liet het Club-publiek nog zijn ongenoegen weten aan Club-coach Leko. De 3-2 was echter too little, too late. Standard, en dus niet Club Brugge, plaatste zich voor de bekerfinale tegen Racing Genk. Dat betekent dat er voor het eerst in zes jaar geen West-Vlaamse club in de bekerfinale zal aantreden.