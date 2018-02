Lukaku schiet Man United naar kwartfinales FA Cup en viert op het veld met de fans

Manchester United heeft zich zonder al te veel problemen gekwalificeerd voor de kwartfinales van de FA Cup. The Red Devils gingen in de 1/8e finales met 0-2 winnen op het veld van Huddersfield. Die zege dankt trainer José Mourinho vooral aan Rode Duivel Romelu Lukaku. De spits maakte beide doelpunten.

Mourinho nam de opdracht duidelijk serieus en gooide de meeste van zijn sterren voor de leeuwen. Zo startte Lukaku vooraan met Sanchez en Mata in steun. Lang duurde het niet vooraleer onze landgenoot zijn stempel op de partij drukte. Lukaku hield de bal uitstekend bij, zette een één-twee op met Mata en de Spanjaard stuurde de Rode Duivel perfect de diepte in. Bij Huddersfield repten ze zich terug, maar Lukaku bleef koel. Hij kapte zijn mannetje uit en legde de bal met zijn echter in de korte hoek: 0-1 na amper drie minuten.

Juan Mata leek op slag van rust de score te verdubbelen. De Spanjaard werkte een assist van Young knap af door de doelman te omzeilen en de bal in het lege doel te deponeren. Maar de videoref keurde het doelpunt vreemd genoeg af, hoewel uit de herhaling bleek dat Mata niet buitenspel stond.

De VAR keurt de 0-2 van Juan Mata af voor buitenspel. Correcte beslissing?#HUDMANpic.twitter.com/LiNNem8UK0 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 17 februari 2018

Na de pauze deed Lukaku zijn kunstje van voor de rust nog eens over. Nu was het Sanchez die onze landgenoot de diepte instuurde. Deze keer vond hij geen verdedigers op zijn weg, doelman Lossl was kansloos. De fans waren duidelijk in hun nopjes, enkele jonge supporters kwamen mee mee vieren op het veld. Voor Lukaku was het zijn elfde doelpunt in zijn laatste 10 FA Cup-optredens.

Romelu Lukaku has now scored 11 goals in his last 10 matches in the FA Cup.



Loves the competition. pic.twitter.com/nrj0wDeJva — Squawka Football (@Squawka) 17 februari 2018

Huddersfield, waar Depoitre niet van de bank kwam, was niet in staat om United in de problemen te brengen. In het laatste kwartier kregen de drie hoofdactoren van Man United (Sanchez, Mata en Lukaku) een applausvervanging. De kwartfinales vinden op 17 maart plaats.