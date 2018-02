Rode lantaarn in derde klasse verrast Tottenham en sleept replay uit de brand in FA Cup

Tottenham heeft zich (nog) niet geplaatst voor de kwartfinales van de FA Cup. Tegen derdeklasser Rochdale bleef het steken op een 2-2 gelijkspel, het doelpunt van de verlossing voor thuisploeg Rochdale viel in minuut 93. Toby Alderweireld, de hele wedstrijd op het veld, was bij beide goals betrokken. Op slag van rust hief hij de offside op voor de 1-0 van Henderson, in de absolute slotfase verlengde hij de bal voor de 2-2.