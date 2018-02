Manchester City grijpt naast historische quadruple: Will Grigg is on fire en kegelt De Bruyne en co uit FA Cup

HIJ DOET HET! @WillGrigg is wéér on fire! #wafcvcity - pic.twitter.com/0Q7bYPhLtq

Manchester City zal geen historische quadruple neerzetten dit seizoen. De fiere leider in de Engelse competitie droomde ervan om de Premier League, Champions League, League Cup én FA Cup te winnen. Maar die laatste zit er niet meer in. Man City liet zich in de 1/8e finales namelijk verrassen door derdeklasser Wigan. Will Grigg kegelde De Bruyne en co zonder pardon uit het bekertoernooi.

Guardiola zette De Bruyne en Kompany op de bank. Zonder de twee Rode Duivels kenden The Citizens een moeilijke eerste helft. Wigan hield de netten schoon en op slag van rust zag het er nog mooier uit voor de derdeklasser. Delph pakte rood na een zware tackle op Power en mocht terecht gaan douchen, City moest een helft lang met een man minder spelen. Dat was niet naar de zin van Guardiola, die in de catacomben verhaal ging halen bij de coach van Wigan.

Iets na het uur gooide de Spaanse manager De Bruyne in de strijd. Dat had echter niet het gewenste effect, integendeel. Walker liet een bal lopen en gaf die zo cadeau aan ene Will Grigg. De Noord-Ierse cultheld ging recht op doel en klopte al schuivend Bravo in de verste hoek: 1-0

82% balbezit

City kwam die klap niet meer te boven en ligt onherroepelijk uit de FA Cup. Dat het niet kon scoren is een klein mirakel te noemen. Het is de eerste keer in 2018 dat The Citizens de weg naar doel niet vonden, ondanks een balbezit van 82 procent. Een historische quadruple zit er dus niet meer in. Bij Wigan werd er ongetwijfeld zwaar gefeest. De fans bestormden na affluiten alvast het veld. Dat zorgde nog even voor een opstootje met Sergio Agüero.

Gloriemoment Grigg

Voor spits en doelpuntenmaker Will Grigg is dit ongetwijfeld het hoogtepunt van zijn carrière. De spits werd wereldberoemd in de zomer van 2016, toen op het EK het liedje “Will Grigg’s on fire” door jan en alleman gezongen werd. De Noord-Ier dankte de oorwurm aan zijn vele doelpunten in de derde klasse, maar kwam op het EK wel geen minuut in actie.

Wigan zwart beest van City

Het is overigens niet de eerste keer dat City een blauwtje loopt tegen Wigan. In 2013 speelden beide ploegen tegen elkaar in de finale van de FA Cup. City was torenhoog favoriet, want The Latics waren op dat moment al zeker van degradatie uit de Premier League. Wigan verraste The Citizens echter en pakte de FA Cup. Trainer toen was ene Roberto Martinez. In het seizoen daarop schakelde Wigan Man City alweer uit in de FA Cup, toen in de kwartfinales.