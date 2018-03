Tottenham kent geen enkel probleem met Swansea en freewheelt naar halve finale FA Cup

Tottenham Hotspur mag nog steeds dromen van een trofee dit seizoen. De Spurs gingen in de kwartfinale van de FA Cup makkelijk winnen op het veld van Swansea City en staan zo in de halve finale. Christian Eriksen loodste zijn ploeg met twee knappe goals naar een vlotte 0-3 zege, ook Erik Lamela pikte zijn goaltje mee. Jan Vertonghen speelde de volledige partij, Mousa Dembélé en Toby Alderweireld bleven op de bank.

De wedstrijd begon uitstekend voor de bezoekers uit Noord-Londen. De eerste kans was meteen raak. Bij Swansea dachten ze Eriksen wel wat ruimte te kunnen geven, maar dat brak hen meteen zuur op. De Deen schilderde met zijn linker het leer enig mooi in de verste hoek: 0-1 en Tottenham meteen op rozen.

GOAL! Een vroege goal voor de @Spurs, getekend Christian Eriksen! #SWATOT 0?-1?pic.twitter.com/DkwFZTgkZa — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 17 maart 2018

De Spurs waren duidelijk de betere ploeg, Swansea kon zijn mooie parcours in de FA Cup niet bevestigen. The Swans - die zich in de Premier League hebben herpakt na een zwakke eerste seizoenshelft - kwamen er niet aan te pas. Ze haalden dan ook opgelucht adem toen de 0-2 van Son werd afgekeurd wegens héél nipt buitenspel. Ook in de herhaling was niet helemaal duidelijk of de Zuid-Koreaan net wel of net niet voorbij zijn tegenstander in. De aanwezige VAR checkte wel de beelden, maar kon ook geen sluitend antwoord geven en besloot dan maar de lijnrechter te volgen.

Het bleek slechts uitstel van executie te zijn, Lamela zorgde op slag van rust alsnog voor de verdubbeling van de voorsprong. De Argentijn draaide knap weg van zijn man en verschalkte de Swansea-doelman eveneens van buiten de zestien: 0-2 en de schaapjes schijnbaar op het droge voor de bezoekers.

Erik Lamela brengt de @SpursOfficial dichtbij een plaats in de halve finale: 0-2!#SWATOT 0-2?pic.twitter.com/0hwa8S37AB — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 17 maart 2018

Na de pauze moest Spurs-doelman Vorm één keer in actie komen, op een dubbele poging van de thuisploeg. Het zou een zeldzaamheid zijn, Tottenham bleef de wedstrijd controleren. Met een droge knal op een afvallende bal zorgde Eriksen met zijn tweede van de middag voor de 0-3 eindstand. Invaller Fernando Llorente, ex-Swansea, kreeg nog twee grote kansen. Son was niet zelfzuchtig en legde nog breed voor de Spanjaard, maar die verwachtte de bal niet meer en kwam te laat. Niet veel later hield doelman Nordfelt de aanvaller van een doelpunt. Veel verschil maakte het niet, Tottenham op cruise control naar de halve finale.