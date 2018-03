Chelsea (zonder Courtois) pas na verlengingen naar halve finale FA Cup, invaller maakt het af na blunder Leicester

Chelsea had verleningen nodig in kwartfinale van de FA Cup tegen Leicester City. Na de reguliere speeltijd stond er 1-1 op het scorebord. Beide ploegen kregen kansen op de winning goal, maar het was uiteindelijke Chelsea-invaller Pedro die de beslissende 1-2 binnenkopte. Courtois zat door een hamstringblessure niet in de selectie. Eden Hazard, die andere Belg bij The Blues, kende geen topmatch.

Het was Chelsea dat in de eerste helft het meeste balbezit had en dat resulteerde ook in wat kansjes. Op slag van rust gaf Willian een uitstekende pass op het juiste moment aan Morata nadat Chelsea rond de eigen zestien de bal had veroverd. Morata werkte beheerst af met rechts, zijn eerste goal in 2018.

Leicester City kwam sterk uit de kleedkamer. Jamie Vardy kreeg een aantal kansen, maar het was wachten tot de 75ste minuut voor de verdiende gelijkmaker. Mahrez bracht de bal voor doel, wat volgt was een rommelige fase, maar uiteindelijke schoot Vardy in de rebound binnen. Willy Caballero, de vervanger van Courtois, was geklopt.

De gelijkmaker zorgde voor wat meer vaart in de wedstrijd. Beide ploegen kregen nog enkele goede kansen, maar kwamen niet meer tot scoren in de reguliere speeltijd. In de verlengingen sloeg de vermoeidheid toe en zakte het tempo.

Invaller maakte het af dankzij blunder Leicester

Pedro was bij het begin van de verleningen Willian komen vervangen en die zet van Antonio Conte loonde. Tien minuten na zijn invalbeurt kopte Pedro de winnende 1-2 binnen na een blunder achterin bij Leicester. De invaller van Chelsea kon, tussen twee verdedigers en de aanstormende doelman Schmeichel, binnenkoppen.

Leicester probeerde na de opdoffer wel nog, maar kon de 1-2 niet meer uitwissen. Chelsea stoot dus door naar de halve finales en neemt het daarin op tegen Southampton. Manchester United-Tottenham is de andere halve finale. Op zaterdag 21 en zondag 22 april kennen we de finalisten.

Alvaro Morata trapt Chelsea op voorsprong! #LEICHE pic.twitter.com/tRQI8DwXu0 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 18 maart 2018 De goal van Morata.

GOAAAL! Jamie Vardy legt de gelijkmaker binnen. Komen er dan toch nog verlengingen?



#LEICHE pic.twitter.com/ONCnhDVNYB — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 18 maart 2018 De goal van Vardy.