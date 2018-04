Lukaku en Fellaini zetten scheve situatie recht en staan in finale FA Cup na zege tegen Tottenham

Romelu Lukaku en Marouanne Fellaini spelen met Manchester United de finale van de FA Cup. De twee Rode Duivels wonnen het Belgenduel in de halve finales van Tottenham. Nochtans pakten de Spurs een vliegende start na een goal van Alli, maar met goals van Sanchez en Herrera knokte United zich voorbij de Londenaren.

Tottenham begon furieus aan de partij en dat leverde ook meteen een doelpunt op. Sanchez lanceerde Eriksen met een fantastische verre bal. Na een voorzet van de Deen gleed Dele Alli de 0-1 binnen. De Londenaren gingen door op hun elan en waren enkele keren dicht bij de dubbele voorsprong, maar het lukte telkens niet.

Dan waren ze aan de overkant een pak efficiënter. Na balverlies van Dembele schilderde Pogba de bal op het hoofd van Sanchez en die liet Spurs-doelman Vorm kansloos: 1-1. Nadien hadden beide ploegen nog goede kansen om met een voorsprong de rust in te gaan. Vorm redde een plaatsbal van Pogba, terwijl een afstandsschot van Dier uiteen spatte op het doelkader.

Verdedigend blok

Zo entertainend de eerste helft was, zo rustig begonnen United en de Spurs aan het tweede deel van de partij. Tottenham konden ook hun flukse begin van deze wedstrijd herhalen. Integendeel, de withemden kropen achteruit en Lukaku en co. roken bloed. De Rode Duivel kon een voorzet niet goed controleren, maar zo werd het wel een uitstekende pass naar Herrera, die zonder te twijfelen door de benen van Davies in doel trapte.

Nadien kon United overgaan tot zijn favoriete spelletje: een verdedigend blok opzetten en loeren op de counter. Eriksen kwam nog dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot ging net voorbij de verste paal. In de slotseconden kwam Marouane Fellaini de verdedigingsmuur uit Manchester nog versterken en was er geen doorkomen meer aan voor Vertonghen en co. Zo mist Tottenham de kans om in zijn voorlopige thuisstadion (ze spelen op Wembley omdat hun nieuwe stadion nog in aanbouw is) de finale van de FA Cup te spelen.