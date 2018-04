‘Man van de match’ Hazard brengt Chelsea in finale van FA Cup met assist

Romelu Lukaku en Marouane Fellaini zullen het in de finale van de FA Cup moeten opnemen tegen Eden Hazard. In de halve finale klopte Chelsea Southampton met 2-0. Eden Hazard speelde een uitstekende partij en lag aan de basis van het openingsdoelpunt met een assist. Uiteindelijk deed Alvaro Morata de boeken toe.

Geen Thibaut Courtois in doel bij Chelsea. Voor de FA Cup is de afspraak dat runner-up Willy Caballero de doelnetten verdedigt en daardoor zat de Rode Duivel ook niet in de selectie voor de halve finale tegen Southampton. Eden Hazard stond uiteraard wel in de basis en de middenvelder was uiteindelijk beslissend voor The Blues. Vlak na de rust bediende hij Olivier Giroud, die de verdediging én de doelman omspeelde en daarna rustig binnentrapte.

Southampton had het lastig tegen een gretig voetballend Chelsea, maar kwam nog wel dichtbij de gelijkmaker. Na een hoekschop loste Caballero de bal en ging de bal over de lijn, maar ref Atkinson keurde de goal af voor een duwfout op de goalie.

Uiteindelijk deed Alvaro Morata de boeken dicht. Twee minuten nadat hij inviel voor Giroud verdubbelde hij de score en verzekerde hij de plek in de finale voor Chelsea. Daarin neemt Hazard en co. het op tegen Manchester United van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini. Nog mooi: op het einde van de match werd Eden Hazard bekroond tot man van de match. Dik verdiend, als je het ons vraagt na zijn puike partij.