Engeland overtuigt niet, maar wint wel oefenmatch van Nederland

De Rode Duivels moeten geen schrik hebben van Engeland. Toch niet als de ‘Three Lions’ zo spelen zoals in hun vriendschappelijke wedstrijd vrijdagavond tegen Nederland. In de Amsterdam ArenA werd het 0-1 voor de bezoekers, na een afstandsschot van Manchester United-speler Jesse Lingard in de tweede helft. Een experimenteel Nederland, waar Ronald Koeman zijn debuut maakte als bondscoach, raakte niet verder dan wat halve kansen.

De ArenA stond in vuur en vlam toen beide teams de grasmat betraden. Met een flink pak aanwezige fans leken alle ingrediënten aanwezig om er een mooie voetbalavond van te maken, maar niets was minder waar. In de eerste helft kwam er bitter weinig gevaar, al toonde Sterling zich langs Engelse zijde zeer actief. De tweede helft bracht meer van hetzelfde, maar na 59 minuten zorgde Lingard dan toch voor de enige goal van de wedstrijd. Hij verschalkte Zoet met een schot van net buiten de zestien, al zag de Nederlandse goalie er bij dat doelpunt ook echt niet goed uit. Oranje kon nadien nooit echt aanspraak maken, terwijl ook de Engelsen zelden gevaar creëerden. Het bleef uiteindelijk 0-1.