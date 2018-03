Engeland in slotfase tegen Italië genekt door videoref, maar op achterstand komen tegen hen is een drama

Op het WK in Rusland is Engeland de derde tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase. De Three Lions wonnen afgelopen weekend met 0-1 van Nederland maar tegen Italië konden ze niet winnen. Een nochtans secuur Engeland bleef steken op een 1-1 gelijkspel, met dank aan de videoref.

Bondscoach Gareth Southgate opteerde voor een 4-3-3 met Butland in doel. Achteraan posteerde hij Trippier, Young, Walker en Stones. Het middenveld bestond uit Tarkowski, Oxlade-Chamberlain en Dier. Voorin stonden Sterling, Lingard en Vardy. Onder andere Rashford, Alli en Henderson zaten op de bank in het Wembley Stadium.

De Azzurri schoten het beste uit de startblokken. Immobile werd al snel vrijgespeeld met een puike doorsteekbal van Jorginho, maar de Engelse defensie zette de scheve situatie net op tijd recht. Enkele minuten later was de Lazio-spits daar opnieuw. Deze keer snoepte hij de bal af van een stuntelende Stones, maar ook deze keer zonder al te veel erg.

Na tien minuten toonde Engeland zich een eerste keer en meteen op de manier waarop ze de hele wedstrijd lang zouden dreigen. Sterling liep tussen de lijnen, versnelde en bediende een goed lopende Vardy. De Sciglio was echter bij de pinken en tackelde de bal weg voor de spits kon uithalen. Engeland speelde voor de rest met weinig tempo en zelfs de Italianen kwamen voetballender voor de dag. De troepen van Southgate trapten iets te vaak de lange bal.

In de zestiende minuut pakte Candreva uit met de perfecte voorzet voor, alweer, Immobile. Die had de 0-1 maar binnen te knikken maar kopte onbegrijpelijk over doel. Aan de overkant zorgde Sterling opnieuw voor gevaar. Hij vond weer de ruimte diep in het middenveld en bediende opnieuw Vardy, maar deze keer stond doelman Donnarumma in de weg.

Sterling (links) was de beste speler op het veld. Foto: Action Images via Reuters

Slimme goal

In de 26e minuut was het dan toch raak. Sterling onderschepte een zwakke pass van Bonucci en werd neergehaald door Parolo. De Man City-speler was echter bij de pinken en zette de vrije trap meteen om. Vardy kwam alleen voor Donnarumma en knalde de 1-0 hoog in het dak van het doel terwijl de Italiaanse defensie stond te slapen.

Daarna kregen de Azzurri de bal van de Engelsen, die intussen een stevige organisatie hadden neergepoot op Wembley. Zelf kwamen de Three Lions tot heel wat corners, maar daar kwam héél weinig gevaar van voort. In de 37e minuut kwam Engeland er nog eens uit tegen de onmachtige Azzurri. Sterling was opnieuw los en bediende de meegekomen Young, maar die knalde net naast de Italiaanse kooi.

Feestje met VAR

Meteen na rust ging Engeland combineren op links. Er werd meteen ruimte gevonden diep in het middenveld maar Parolo zette de scheve situatie uiteindelijk recht. Daarna viel de wedstrijd stil, héél stil. Italië kreeg de bal maar kon en deed er weinig mee terwijl Engeland in de organisatie bleef. Het was wachten tot na het uur voor een schietkans voor Sterling. De Engelsen blonken ook uit in duelkracht, tot frustratie van de Italianen.

Foto: EPA-EFE

Tien minuten voor tijd toonde de Engelse defensie wel twee momenten van zwakheid. Eerst met een lobpass van Jorginho naar Insigne, die maar net naast volleerde. Daarna met een lange bal achter de verdediging op Belotti, die zijn controle miste. Toch leek Engeland zijn schaapjes op het droge te hebben, tot het moment van de videoref was gekomen.

Chiesa dribbelde zich tot in de Engelse zestien en ging dan neer. Aanvankelijk leek er niets aan de hand, tot scheidsrechter Aytekin naar de beelden ging kijken. Daarop was te zien dat Tarkowski even op de voet van de Italiaan was gaan staan. Penalty Italië en Insigne faalde niet: 1-1. De eerste tegengoal voor de Engelsen na eerdere oefenmatchen tegen Nederland (0-1 winst), Brazilië (0-0) en Duitsland (0-0).

Conclusie: secuur Engeland

Geen zege dus voor Engeland, dat de overwinning ook niet meteen verdiende. Italië had snel kunnen scoren, maar na de 1-0 waren de Three Lions erg sterk in de organisatie. Op achterstand komen tegen dit team is een groot probleem, ook voor de Rode Duivels. En in de omschakeling zijn de Engelsen dodelijk, met vooral Sterling als katalysator. En dan was Kane er nog niet bij dinsdag...