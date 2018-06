Costa Rica toont goede vorm met overtuigende oefenzege

Costa Rica heeft vertrouwen opgedaan voor het WK in Rusland. Het versloeg zondag in San José Noord-Ierland in een oefeninterland met 3-0.

Johan Venegas (30.) opende op het halfuur de score. Toen Joel Campbell (46.) er vlak na de pauze 2-0 van maakte, was de partij gespeeld. Francisco Calvo (66.) zette nadien de 3-0 eindstand op het bord. Oscar Duarte (ex-Club Brugge) startte bij Costa Rica in de basis en werd halfweg naar de kant gehaald. Zijn ploegmaats Randall Azofeifa en Bryan Ruiz (beiden ex-AA Gent) bleven op de bank.

Costa Rica opent het WK met een duel tegen Servië (17/06). Nadien volgen nog wedstrijden tegen Brazilië (22/06) en Zwitserland (27/06). Noord-Ierland is in Rusland niet van de partij. Het eindigde in zijn kwalificatiepoule op de tweede plaats achter het ongenaakbare Duitsland en botste in de barrages op Zwitserland.