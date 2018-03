WK-gastland Rusland gaat kansloos onderuit tegen Brazilië

Brazilië heeft vrijdagavond een goede generale repetitie gehouden met het oog op het WK van komende zomer. In het Loezjniki-stadion in Moskou, waar op 15 juli de WK-finale plaatsvindt, legde de Seleçao gastland Rusland met 0-3 over de knie in een vriendschappelijke interland.

Ondanks de afwezigheid van vedette Neymar hadden de Brazilianen weinig moeite met Rusland. In de tweede helft brak Miranda (53.) de ban. Met een rake penalty van Coutinho (62.) en een frommelgoal van Paulinho (66.) had de vijfvoudige wereldkampioen zijn schaapjes vrij snel op het droge. De Russische doelman Akinfeev voorkwam met enkele goede reddingen een blamage. Dinsdag gaat Brazilië in Duitsland op zoek naar revanche voor de 1-7 nederlaag op het WK in Rio vier jaar geleden. Rusland ontvangt Frankrijk in Sint-Petersbrug.

Bert van Marwijk leed bij zijn debuut als bondscoach van WK-ganger Australië een pijnlijke nederlaag. De ‘Socceroos’ moesten in Oslo met 4-1 buigen voor Noorwegen. Via Irvine (19.) kwamen de Australiërs nog op voorsprong, maar nadien ontbond Kamara (36., 54. en 90.+1) zijn duivels. Tussendoor scoorde ook Reginiussen (48.).