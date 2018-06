Frankrijk lijkt klaar voor het WK: Les Bleus zijn niveau te sterk voor vernieuwd Italië

Frankrijk is een van de topfavorieten om het WK in Rusland te winnen, en de troepen van Didier Deschamps lijken er verdorie klaar voor. Les Bleus waren in de Allianz Riviera in Nice met 3-1 te sterk voor een vernieuwd Italië. Samuel Umtiti, Antoine Griezmann (op penalty) en Ousmane Dembélé deden de netten trillen. Leonardo Bonucci scoorde tegen door een penaltymisser van Mario Balotelli in doel te verwerken.

Frankrijk begon in Nice furieus aan zijn tweede oefenduel ter voorbereiding op de Wereldbeker. De Italianen, die een vrije zomer tegemoet gaan, kregen meteen een treffer van Umtiti (8.) om de oren. Na een bal op de paal van Kanté, scoorden de Fransen op het halfuur toch de tweede goal. Griezmann benutte een strafschop, 2-0. Italië was nergens, maar kon voor rust toch nog milderen langs Bonucci (36.), die van dichtbij Lloris klopte na een penaltymisser van Balotelli.

Na de pauze waren de kansen legio voor de thuisploeg. Dembélé zorgde even voorbij het uur, na eerder al de lat te hebben getroffen, voor de 3-1 met een héél fraaie trap.

Colombia en Egypte scoren niet

WK-gangers Egypte en Colombia zijn vrijdagavond in het Italiaanse Bergamo niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel in een oefeninterland ter voorbereiding op het WK voetbal in Rusland (14 juni-15 juli).

De Farao's, nog steeds zonder hun geblesseerde sterspeler Mo Salah (Liverpool), gaven Mahmoud Trezeguet een basisplaats. De winger, die dit seizoen door Anderlecht werd uitgeleend aan het Turkse Kasimpasa en voordien ook al uitkwam voor Moeskroen, werd even voor het uur gewisseld. Bij Colombia mochten José Izquierdo en Carlos Bacca (beiden ex-Club Brugge) na rust invallen.

Egypte opent in groep A het WK op 15 juni tegen Uruguay. Nadien treft het op 19 juni Rusland en op 25 juni Saoedi-Arabië. Colombia speelt in groep H tegen Japan (19 juni), Polen (24 juni) en Senegal (28 juni). Indien de Colombianen doorstoten, is een confrontatie met de Rode Duivels mogelijk in de achtste finales.