Spanning stijgt in Rusland: gastland verliest opnieuw oefenduel, amper twee weken voor het WK

Oostenrijk heeft woensdag in een oefenduel Rusland, gastland van het WK 2018, met 1-0 geklopt. Alessandro Schopf scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd.

Oostenrijk kwam in de 28e minuut op voorsprong te staan. Marko Arnoutovic baande zich een weg door de Russische verdediging en bediende Schalke-middenvelder Alessandro Schopf.

Gastland Rusland (groep A) trapt het WK op 14 juni af. In hun openingswedstrijd spelen de Russen tegen Saoedi-Arabië. Nadien is het de beurt aan Egypte en Uruguay. Oostenrijk wist zich niet te kwalificeren voor het WK. De laatste keer dat de Oostenrijkers deelnamen dateert van het WK in Frankrijk (1998).