Spurs stellen op orde op zaken tegen vierdeklasser Newport, Alderweireld kent vlekkeloze rentree

De Spurs kwamen met een veredeld B-elftal voor de dag op Wembley. Kane, Eriksen en Alli startten op de bank en Rode Duivels Dembélé en Vertonghen zaten niet eens in de selectie. Maar hun vervangers kenden weinig moeite met de vierdeklasser. Newport verweerde aanvankelijk nog goed, maar moest net voor het half uur een owngoal slikken. Een voorzet van Tottenham-winger Moussa Sissoko belandde via Newport-verdediger Dan Butler in het doel.

Tien minuten later rondde Erik Lamela een knappe aanval van de Spurs af met een mooi geplaatst balletje voorbij de Newport-doelman. Het was de eerste goal sinds 16 maanden voor de blessuregevoelige Argentijnse winger van Tottenham.

De Spurs kenden geen problemen meer in de tweede helft en het creëerde nog enkele goede kansen via Lamela,Llorente, Eriksen en Alli maar kwam niet meer tot scoren. De Spurs gaan door naar de vijfde ronde van de FA Cup. Geen stunt dus voor de mannen van Newport County, die vochten voor wat ze waard waren. Alderweireld speelde de hele wedstrijd en kende geen problemen.

Welcome back, Toby! 🙌



🗣️ We catch up with @AlderweireldTob after his return against Newport last night... #COYS pic.twitter.com/XOArl32xRy