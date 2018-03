Gele Duivels overtuigen met vlotte zege in oefenmatch tegen Saudi-Arabië

De Rode Duivels hebben met stevige 4-0 cijfers de oefenmatch van Saudi-Arabië gewonnen. Voor rust effende Romelu Lukaku het pad met twee goals in een moeizame eerste helft, na de pauze ging het tempo met een ruk omhoog en konden enkel Michy Batshuayi en Kevin De Bruyne de vele kansen nog verzilveren. Een opsteker voor de Belgen met het oog op het WK na de tegenvallende oefenmatchen tegen Mexico en Japan van eind vorig jaar.

Dit waren onze spelersbeoordelingen: één uitblinker en toch aardig wat vijfjes bij de Rode Duivels (N+).

Trainer Roberto Martinez koos ervoor Saudi-Arabië aan te pakken met zijn type-elftal. In doel werd de geblesseerde Thibaut Courtois vervangen door Simon Mignolet, verder stond de gekende 3-4-3 er. Axel Witsel stond naast Kevin De Bruyne op het middenveld. Radja Nainggolan moest net als de in vorm zijnde Mousa Dembélé op de bank beginnen, en dat was niet naar de zin van onze Chef Voetbal. “Als hij Nainggolan een eerlijke kans zou geven, zou Martinez hem laten starten”, zei die over de opstelling.

De Rode Duivels speelden in hun nieuwe gele uitshirts. Mascotte ‘RED’ mocht mee op de ploegfoto. Foto: BELGA

De Rode Duivels, die in hun nieuwe gele uitshirts aantraden, namen met alle grote namen op het veld wel een vlammende start. Al binnen de eerste paar minuten kon Dries Mertens aanleggen na een kort genomen hoekschop én stond Yannick Carrasco oog in oog met doelman Fawaz Al-Qarni. Twee keer trok de keeper van Saudi-Arabië aan het langste eind. Net toen de bezoekers in de match leken te komen, sloeg België toe. Een verkeerde inspeelpass van de Saudi’s werd door Kevin De Bruyne meteen ingespeeld op Romelu Lukaku. De diepste man van de Belgen draaide om zijn as en schilderde de bal haarfijn in de benedenhoek: 1-0 na dertien minuten spel.

Foto: Photo News

Ontketende Lukaku scoort nog eens voor rust

Een aardig voetballend Saudi-Arabië probeerde meteen wat terug te doen, maar Simon Mignolet was alert op een schot uit een scherpe hoek en kwam daarna ook snel uit zijn doel om een gevaarlijke bal in de diepte te onderscheppen. De hoog opgeschoven Saudi’s lieten in hun geestdrift wel veel ruimte. De Bruyne vond de gaten, maar bij de laatste pass ging het al te vaak fout. Eden Hazard vond halfweg de eerste helft wel de inlopende Lukaku met een subtiele voorzet, maar doelman Al-Qarni kwam razendsnel uit zijn doel. De aanvaller van Chelsea kreeg even later zelf nog een aardige kans, maar talmde te lang en zag zijn schot uiteindelijk over doel gedevieerd.

Foto: Photo News

Op slag van rust was daar weer de tandem Hazard-Lukaku. De eerste kreeg de bal aangespeeld even voorbij de middenlijn, accelereerde in zijn gekende stijl tussen enkele verdedigers door en gaf de bal handig mee aan Lukaku, die de bal nog net buiten het bereik van de Saudische doelman kon tikken. Via de paal hobbelde het leer binnen. Voor Lukaku was het al zijn tiende goal in zijn laatste zes wedstrijden voor de Rode Duivels. Op zijn 24ste scoorde hij al 33 keer in 66 interlands. Het gaf de stevige spits vleugels: nog voor de kampwissel verwende hij de fans met een heerlijke dribbel achter het steunbeen, gevolgd door een overstapje.

Debuut Limbombe en kansen… véél kansen

Na de koffie mocht Anthony Limbombe zijn debuut maken voor de Rode Duivels. Hij kwam in de plaats van Yannick Carrasco, terwijl Thomas Vermaelen Vincent Kompany afloste in het hart van de defensie. Net zoals in de eerste helft begonnen de Rode Duivels snedig. Limbombe was net niet klaarkijkend genoeg om op een snelle counter Lukaku alleen richting doel te sturen, Thomas Meunier kopte een voorzet over doel en een heerlijke zaalvoetbalactie tussen Eden Hazard, Dries Mertens en Kevin De Bruyne werd door de Saudische doelman uit het hoekje gevist.

Anthony Limbombe (rechts) mocht debuteren bij de Rode Duivels. Foto: BELGA

De Belgen overliepen de veel ruimte latende Saudi’s nu alsof ze er niet stonden. Nieuw balverlies bij de bezoekers zonderde Dries Mertens, Romelu Lukaku én Eden Hazard af voor doel. De eerste gaf gepast breed voor Lukaku, de tweede kwam niet tot een schot en de trap van Hazard werd door een verdediger nog net tegen de deklat gedevieerd. Kunst- en vliegwerk. Het regende kansen, maar de goals bleven uit. Op het uur ging bondscoach Martinez een volgende keer aan het puzzelen. Dries Mertens en Eden Hazard werden naar de kant gehaald voor Radja Nainggolan en Michy Batshuayi, waardoor de Rode Duivels overschakelden naar een 3-5-2 formatie. De supporters maakten van de gelegenheid gebruik om Nainggolan uitgebreid toe te zingen, als statement naar de bondscoach.

Batshuayi en De Bruyne zorgen nog voor zware score

De grootste kans voor de bezoekers kwam er op het uur. Axel Witsel verloor het duel, Thomas Meunier werd voorbijgesneld door zijn man en plots kwam Al-Muwallad oog in oog met Simon Mignolet. Hij probeerde de doelman te dribbelen, maar miste zijn schot compleet. De Rode Duivels reageerden meteen in een tweede helft die bol stond van het doelgevaar. Kevin De Bruyne vond met een heerlijke pass met de buitenkant van de voet de opening bij Lukaku. Die moest met zijn mindere rechter afwerken. De Saudische doelman Al-Qarni voorkwam de hattrick van de spits met de schouder.

Foto: Photo News

De Duivelse dominatie bleef duren en in het slotkwartier volgden eindelijk ook de doelpunten die er al zolang zaten aan te komen in die tweede helft. Het was een alweer sterke Kevin De Bruyne die op zijn eentje nog even doorduwde. Eerst gaf hij de bal gepast voor op Michy Batshuayi, die zijn rechtstreekse belager met een heerlijke kapbeweging het bos instuurde en overhoeks afwerkte. Daarna zette hij een snelle counter op. Hij vond Lukaku in de diepte, die de bal slim panklaar legde. De Bruyne werkte knap af met de binnenkant van de voet en zette zo de 4-0 eindstand op het bord. Uitblinkers De Bruyne en Lukaku kregen nog een applausvervanging van Martinez, Mousa Dembélé en Kevin Mirallas maakten de match vol.

De Rode Duivels boeken zo een verdiende, maar ook logische zege tegen een andere WK-ganger. Voor de Belgen was het de laatste afspraak voor de aanloop naar het WK in Rusland. Begin juni volgen er nog uitwuifmatchen tegen Portugal (2 juni), Egypte (6 juni) en Costa Rica (11 juni).