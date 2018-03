Goed voor de marktwaarde: Gentse spits scoort meteen bij debuut in nationaal elftal

Fijn debuut voor Giorgi Chakvetadze in het nationaal elftal van Georgië. De amper 18-jarige spits van AA Gent luisterde zijn eerste basisplaats op met de vierde en laatste treffer in de met 4-0 gewonnen oefeninterland tegen Litouwen.

Chakvetadze is één van de revelaties bij AA Gent. Sinds de komst van coach Yves Vanderhaeghe speelde hij in tien wedstrijden waarbij hij twee keer aan de aftrap stond. De rijzige Georgiër was in die tien wedstrijden goed voor één goal en één assist maar liet vooral een balvaste en technische vaardige indruk na.

Dat was ook bondscoach Vladimir Weiss niet ontgaan. Hij selecteerde Chakvetadze voor de oefeninterland tegen Litouwen en gaf zijn jonge aanvaller meteen een basisplaats. Chakvetadze bedankte zijn coach voor het vertrouwen met een fraaie spitsengoal. Alleen voor de doelman geloodst omspeelde hij de laatste verdediger en legde de bal beheerst binnen.

Georgië plaatste zich niet voor het WK in Rusland.