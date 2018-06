Ook Spanje kan oefenpot voor eigen volk niet winnen

Een dag nadat de Rode Duivels voor eigen volk niet konden winnen van Portugal, hebben Spanje en Zwitserland zondag in Villarreal 1-1 gelijkgespeeld in een oefenwedstrijd in aanloop naar het WK voetbal in Rusland, waarvoor beide landen geplaatst zijn.

Rechtsachter Alvaro Odriozola (Real Sociedad) opende na 29 minuten de score voor Spanje, maar Iniesta en co konden die voorsprong niet vasthouden. Linksachter Ricardo Rodriguez (AC Milan) maakte na 62 minuten gelijk voor de Zwitsers.

Spanje speelde nochtans met nagenoeg al zijn sterren, met onder meer David De Gea, Gerard Pique, Jordi Alba, Thiago Alcantara, David Silva, Diego Costa en de eerder vermeldde Iniesta.

Spanje treft in de eerste ronde van het WK in groep B Portugal, Marokko en Iran. Zwitserland ontmoet in groep E Brazilië, Costa Rica en Servië.