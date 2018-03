Stug Panama doet Denemarken zweten, maar rode kaart is fataal voor WK-tegenstander Rode Duivels

Als Roberto Martinez ook een livestream vond, zag hij dat je Panama niet zomaar opzij zet. In en tegen Denemarken hield het 70 minuten stand, een terechte rode kaart verpestte echter het feestje. Panama verloor uiteindelijk met het kleinste verschil zijn oefeninterland: Pione Sisto zorgde voor de 1-0 zege.

Lees ook:Panama bereidt zich voor op Rode Duivels met Europese stage: moeten we schrik hebben van ‘Los Canaleros’?

De Panama Papa’s, zo noemden we hen al. Ook gisteren stonden de drie oudste spelers uit de selectie in de basis. Felipe Baloy, centrale verdediger, 37 jaar. Blas Perez, aanvaller, 37 jaar. En Jaime Penedo, doelman, 36 jaar. Het kleintje uit de WK-groep van België – 53ste op de FIFA-ranglijst – rekent op zijn voetbalveteranen. Van de verjonging waar de voetbalbond enkele jaren geleden om vroeg, is niks in huis gekomen.

Aangezien Panama amper ervaring heeft met Europese landen, plande het oefeninterlands in tegen Wales (1-1 in november), Zwitserland (dinsdag), Noord-Ierland (mei) en Noorwegen (juni). Gisteren was Denemarken aan de beurt. 9 miljoen euro marktwaarde tegen 213 miljoen: van gelijke middelen was geen sprake. En dus focuste bondscoach Hernan Gomez, die met Colombia en Ecuador al WK-ervaring heeft, op de organisatie. Hij koos voor een vijfmansdefensie - met drie centrale verdedigers - in plaats van zijn vaste viermansdefensie en liet zijn ploeg loeren op de counter, al waren de scherpe tegenaanvallen op enkele vingers te tellen. 20 doelpogingen voor Denemarken, 3 voor Panama: dat was het eindverdict.

Eriksen kreeg veel tikken te verwerken. Foto: Photo News

Het plannetje leek ook goed te werken. De Denen, met Spurs-draaischijf Christian Eriksen als belangrijkste speler, beukten wel in op hun tegenstander maar beten hun tanden lang stuk op de stugge organisatie van Panama. Doelman Penedo moest al snel Yussuf Poulsen met een knappe save van de 1-0 houden, maar voor het overige had hij niet te veel werk. Spelmaker Eriksen werd van kortbij bewaakt en kreeg de nodige tikjes – De Bruyne en Hazard weten wat ze mogen verwachten.

Rode kaart beslissend

De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel, maar dan bracht de Panamese spits Blas Perez ongewild de redding. Hij ging net na het uur met gestrekt been zwaar door op de Deense doelman Kasper Schmeichel. De rode kaart was meer dan terecht, Panama nog een halfuur met een man minder.

Se fue expulsado Blas Pérez por esta infracción sobre el portero danés Schmeichel. #VamosPanama #EstoyConvocado pic.twitter.com/mqFikHHnpP — Deportes RPC (@deportes_rpc) 22 maart 2018

En die uitsluiting bleek cruciaal, want al na enkele minuten na de rode kaart scoorde Denemarken. Sisto zette zelf de één-twee op, dribbelde twee man en legde de bal mooi in de verste hoek: 1-0 na een knap doelpunt. Het bleek te volstaan voor de zege, al had score nog hoger kunnen oplopen. Panama moest zo nipt de duimen leggen in zijn tweede test tegen een Europees land. Gent-belofte Avila bleef overigens heel de partij op de bank. Bij Denemarken kwamen Henrik Dalsgaard en Lukas Lerager (beiden ex-Zulte Waregem) wel in actie.

Pione Sisto (Celta de Vigo) anotó el único tanto de Dinamarca en su victoria 1-0 sobre Panamá. pic.twitter.com/pCsfUVxZCa — Jose Marín (@jmarin7) 22 maart 2018

Bondscoach tevreden: “Trots op onze prestatie”

“Ik ben heel tevreden over deze partij. We speelden voor het eerst met vijf verdedigers en dat ging meteen heel goed”, aldus een goedgezinde bondscoach Gomez na de partij. “We hebben de goede spelers om in die opstelling resultaten te behalen. Tot aan de rode kaart speelden we ook goed in organisatie, dat maakte me trots. Misschien kunnen we zo iets forceren op het WK.”