OEFENINTERLANDS. WK-tegenstander van België wint vlot tegen Costa Rica: onze Duivels weten wat doen maandag

Engeland heeft haar oefenmatch tegen Costa Rica vlot gewonnen. De Engelsen zitten samen met de Rode Duivels in de groep op het WK en kijken de Belgen op 28 juni in de ogen. Maandag neemt België het in haar laatste oefenwedstrijd voor de start van het WK op tegen Costa Rica. Als de Belgen met een gerust hart willen toeleven naar de wedstrijd tegen Engeland volgen ze dus maar beter het voorbeeld van de Engelsen en winnen ze tegen de Costa Ricanen.

Engeland heeft vlot gewonnen tegen Costa Rica. Marcus Rashford en Danny Welbeck scoorden elk één keer. Rashford knalde van ver buiten de zestien de bal in doel en waarschuwde daarmee de Belgen voor zijn afstandsschot. Welbeck legde een kwartier voor affluiten de eindstand vast. Engeland deed dus wat het moest doen en won vlot tegen Costa Rica. Voor The Three Lions was het hun laatste oefenpartij voor de start van het WK. Door hun zege leggen ze druk bij de Rode Duivels die maandag in hun laatste oefenmatch spelen tegen de Costa Ricanen.

Het WK in Rusland start op 14 juni en in de laatste groepsmatch van groep G nemen België en Engeland het tegen elkaar op.

IJsland kan ook tegen Ghana niet winnen

IJsland heeft zijn laatste oefeninterland op weg naar het WK in Rusland, niet kunnen winnen van Ghana (2-2). Vorige week zaterdag verloren de IJslanders ook al in eigen huis van Noorwegen (2-3).

Arnason en Finnbogason zorgden voor een dubbele voorsprong aan de rust, maar na de pauze kwamen de Ghanezen - die donderdag hun federatie zagen ontbonden worden door massale corruptie - nog terug. Kasim (66.) maakte het toch opnieuw spannend en Thomas scoorde drie minuten voor tijd de gelijkmaker.

Bij de thuisploeg stonden Ari Skulason (Lokeren), Birkir Bjarnason (ex-Standard) en Alfred Finnbogason (ex-Lokeren) aan de aftrap. Sverrir Ingason (ex-Lokeren) en Olafur Skulason (ex-Zulte Waregem) mochten invallen. Bij Ghana was er een basisplaats voor Opoku Ampomah (Waasland-Beveren). Frank Acheampong (ex-Anderlecht) viel in en gaf de assist voor het tweede Ghanese doelpunt.

IJsland neemt het op de Wereldbeker in groep D op tegen Argentinië (16 juni), Nigeria (22 juni) en Kroatië (26 juni). Ghana kon zich niet plaatsen voor het WK. (Belga)

Portugal heeft weinig moeite met Algerije

Portugal, dat vorige week zaterdag in Brussel de Rode Duivels op 0-0 hield, heeft in zijn laatste oefenpot op weg naar het WK in Rusland makkelijk gewonnen van Algerije. Het werd in Lissabon 3-0 voor de regerend Europees kampioen.

Gonçalo Guedes was de held van de avond met twee treffers. Tussendoor pikte ook Bruno Fernandes zijn doelpuntje mee. Bij Portugal werd William Carvalho (ex-Cercle Brugge) even voorbij het uur vervangen. Cristiano Ronaldo maakte zijn rentree bij het Portugese elftal, na een weekje vakantie. Hij leverde de assist voor de treffer van Fernandes.

Portugal neemt het in Rusland in groep B op tegen de buren uit Spanje (15 juni) en verder Marokko (20 juni) en Iran (25 juni). (Belga)