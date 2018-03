Beerschot Wilrijk houdt ondanks rode kaart stand en gaat met een 1-0 naar Cercle Brugge

Beerschot Wilrijk heeft de eerste finalewedstrijd tegen Cercle Brugge winnend afgesloten. In een bitsige partij won het met 1-0. Placca profiteerde vlak na rust van een flater bij Cercle en tikte makkelijk binnen. Niet veel later kreeg Alexander Maes rood toen hij een duel aanging met het been omhoog. Bovendien viel Van Hyfte geblesseerd uit. De thuisploeg kon de voorsprong met zijn tienen toch vasthouden en kan met een goede uitgangspositie naar de terugwedstrijd bij Cercle, zaterdag 10 maart om 20 uur.

Kersvers vader Marc Brys trachtte zo lang mogelijk zijn basiselftal geheim te houden. Diarra en Okotie stonden op het wedstrijdblad, maar aangezien Pasen aan het naderen is, vonden Maes en Placca het tijd voor een miraculeuze verrijzenis. Beide spelers verschenen aan de aftrap in een tot de nok gevuld en sfeervol Olympisch Stadion, gekleurd met een reusachtige tifo.

Eenmaal de bal rolde, waren de kansen voor de thuisploeg. Cercle-doelman Nardi tikte een schot van Messoudi over de lat en op het kwartier moest Taravel zijn doelman bijstaan op de lijn nadat die het luchtduel van Placca verloor. Overige doelpogingen van een bedrijvige Messoudi, Losada en Placca waren binnen het kader, maar misten kracht.

Bij de bezoekers ontpopte Cardona zich tot de gevaarlijkste man. Zijn voorzetten konden echter geen medemaat bereiken. Ook bij stilstaande fasen via assistenkoning Mercier was het oppassen geblazen in de Kielse gelederen. In het slot van de eerste helft kwam Placca nog een teenlengte te kort om een doorgekopte bal van Prychynenko binnen te glijden.

Flater Cercle-doelman

Placca was meteen twee keer gevaarlijk na de rust en bij de derde keer was hij er als de kippen bij om een flater van Cercle-doelman Nardi, die zijn controle bij een terugspeelbal miste, af te straffen.

De Togolese aanvaller was enkele minuten later, iets voor het uur, dicht bij de 2-0 toen hij alleen richting Nardi snelde, maar net voldoende werd gehinderd en naast besloot. Een uithaal van Losada net buiten de zestien werd gestopt door Nardi.

Directe rode kaart

De thuisploeg was helemaal onder stoom en bleef doordrukken tot Maes op het uur een rode kaart kreeg nadat hij met het been omhoog een duel aanging. Bovendien viel Van Hyfte geblesseerd uit, hij werd vervangen door François. De spanning steeg en de intenties van de thuisploeg waren duidelijk: de voorsprong met hand en tand verdedigen. Een zwak Cercle kampeerde in de laatste twintig minuten steeds meer op de helft van de Mannekes maar kon slechts twee kansjes bij elkaar spelen. De beste kans viel diep in de blessuretijd maar Romo hield een afstandsschot van Taravel knap uit de hoek.

Beerschot Wilrijk gaat met een kleine voorsprong naar Cercle Brugge, maar slikte geen doelpunt en kan met een goede uitgangspositie zaterdag 10 maart om 20 uur de terugwedstrijd aanvatten.