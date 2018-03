Cercle Brugge herrijst na ware thriller: penalty in laatste minuut beslist over promotie tegen Beerschot Wilrijk

Cercle Brugge speelt volgend seizoen opnieuw in de Jupiler Pro League. De Vereniging won de terugmatch voor promotie van Beerschot Wilrijk met 3-1 na een ware thriller. Een penalty in de laatste minuut besliste de wedstrijd: Cardona trapte de elfmeter nipt voorbij doelman Romo. Zo wiste Cercle de 1-0 nederlaag uit de heenmatch uit. Beerschot Wilrijk strandt op een zucht van de promotie.

De aanloop naar de wedstrijd verliep zoals gekend rommelig. Beerschot probeerde Alexander Maes tot op het laatste moment alsnog speelgerechtigd te krijgen, maar ving bij de Geschillencommissie Hoger Beroep bot op zaterdagmiddag. Geen Maes dus, maar toch kon Marc Brys opnieuw verrassen met zijn opstelling. Tom Van Hyfte, een hele week onzeker, stond toch gewoon in de basis bij de bezoekers. Bij Cercle weinig verrassingen: Johanna Omolo en Dylan De Belder begonnen op de bank.

Beerschot geeft niet thuis

Cercle trok van bij de aftrap meteen naar voor. De Vereniging moest dan ook minstens één doelpunt scoren. Al na vier minuten, een eerste opschudding: Swinkels kreeg de bal tegen de arm, maar scheidsrechter Boucaut zag er te weinig in om voor penalty te fluiten. Cercle kampeerde op de helft van Beerschot Wilrijk, en dat resulteerde na een halfuur in de eerste goal van de thuisploeg. De verdediging van Beerschot vergat de gevaarlijkste man op het veld, Xavier Mercier duwde de bal voorbij Romo binnen: de verdiende 1-0 was een feit.

Beerschot was het noorden kwijt, en dat toonde Jan Van Den Bergh drie minuten na dat doelpunt: Romo kwam ver uit doel om een voorzet van Cercle onschadelijk te maken… en Van Den Bergh kopte de bal richting het lege doel. De Venezolaanse goalie van Beerschot Wilrijk keerde net op tijd op zijn stappen terug en kon de knullige owngoal voorkomen. Een minuut later was het echter wel prijs: Crysan kreeg veel te veel ruimte in de grote rechthoek en knalde staalhard binnen: 2-0 na 35 minuten.

De rollen omgedraaid

Verlengingen waren nu niet meer mogelijk, maar voor Beerschot Wilrijk bleef de missie dezelfde: één keer scoren was nog steeds genoeg om te promoveren. In die optiek kwam het rustsignaal op het perfecte moment. Naar de kleedkamers en herbronnen, dat was de duidelijke boodschap voor de jongens van Marc Brys.

Tien minuten ver in de tweede helft kwam Beerschot Wilrijk er dan toch eens uit. Guillaume Francois nam de bal in één tijd op de slof, maar de bal waaide enkele meters naast het Cercle-doel. De rollen uit de heenmatch waren in deze return volledig omgedraaid, maar toch viel de o zo belangrijke uitgoal voor Beerschot. Tom Van Hyfte kopte vijf minuten voor tijd de 2-1 binnen voor Beerschot...

… maar nog was de wedstrijd niet afgelopen. Net voor het einde van de reguliere speeltijd kreeg Cercle Brugge namelijk een penalty na een fout van Swinkels op Mercier. Ref Boucaut was zeker van zijn stuk, via zijn oortje kreeg hij ook groen licht van de videoref langs het veld. Cardona zette zich achter de bal en trapte de bal via de vingertoppen van Romo in doel: 3-1 en Cercle Brugge promoveert naar de Jupiler Pro League!

Bij het laatste fluitsignaal ontplofte het Jan Breydelstadion dan ook. Cercle Brugge mag zich voor het eerst na drie jaar Proximus League weer bij de grote jongens rekenen. Beerschot Wilrijk moet ook volgend seizoen aanrukken in 1B, al volgt natuurlijk ook nog Play-off 2. Daarin kan Beerschot trouwens uitkomen tegen… Antwerp (lees meer).

