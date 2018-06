Zorgen voor Rode Duivels: slappe kost tegen Portugal én blessure voor Kompany

Teleurstelling alom in het Koning Boudewijnstadion. De Rode Duivels speelden er 0-0 geijk tegen Portugal, maar vooral de manier waarop baarde zorgen: weinig gevaar, weinig drang naar voor. Tel daarbij de blessure van Kompany en de zorgen voor het WK worden nog wat groter.

Het begon nochtans vrolijk allemaal: Jan Vertonghen werd gehuldigd omdat hij zijn 100ste interland speelde en kreeg daarvoor een mooie verrassing van zijn moeder: een pet. De Duivels begonnen ook met vuur aan de wedstrijd. Vooral Eden Hazard had er duidelijk zin in. De kleine Belg was bijzonder bedrijvig in het eerste kwartier en zorgde voor snelle combinaties. Kevin De Bruyne deed vrolijk mee en strooide naar goede gewoonte met passes, maar veel meer dan enkele kleine kansjes leverde dat niet op.

Aan Yannick Carrasco was dan weer niet te zien dat hij de laatste maanden in de laag aangeschreven Chinese competitie speelde. En Dembélé verving de geblesseerde Witsel prima. Opvallend wel: de middenvelder van Tottenham speelde verder van de verdediging dan Witsel, waardoor Kompany en co soms onder druk kwamen staan.

Foto: BELGA

Maar dat goede begin was al snel vergeten. Naarmate de eerste helft vorderde, kwam Portugal beter in de wedstrijd. Eerst bleef dat overwicht vrij steriel, op het einde van de tweede helft kreeg het enkele kansen en kwam België een aantal keer goed weg. Ofwel redde Courtois, ofwel stond het Iberisch kanon fout afgesteld. Het publiek wist wat mankeerde: passie en vuur. Jawel, de troeven van Radja Nainggolan, wiens naam meermaals luidkeels gescandeerd werd.

Een spandoek voor Radja Nainggolan Foto: BELGA

Kompany valt geblesseerd uit

Vier nieuwe namen moesten de Duivels reanimeren bij de start van de tweede helft: Fellaini, Benteke, Januzaj en Chadli kwamen Dembélé, Lukaku, Mertens en Carrasco vervangen. De Belgen startten opnieuw beter dan de Portugezen, maar al snel namen die het commando weer over. Een gevaarlijke knal van Vertonghen was de enige Belgische poging die naam waard.

En toen kwam hét moment van de match. Kompany verdedigde prima, maar raakte geblesseerd en stapte meteen het veld af. Slikken, want het WK staat nu echt vlak voor de deur. Niet dat vervanger Boyata daarna in de problemen kwam, maar Kompany is en blijft een slot op de deur van wereldniveau.

De wissel van Kompany: teleurstelling alom Foto: BELGA

Hazard

De beste man bij de Belgen bleef Eden Hazard. Hij schotelde Meunier een prima kans voor voor hij baan moest ruimen voor broer Thorgan. Het spelbeeld bleef identiek, zeker omdat beide ploegen duidelijk tevreden waren met een gelijkspel. Geen overwinning dus voor de Belgen, maar vooral, veel twijfels. Benieuwd welke vijf namen maandag afvallen, hoe de Duivels het woensdag tegen Egypte doen en vooral, hoe het met Kompany gaat. Het worden spannende dagen.

Foto: BELGA

Foto: Photo News