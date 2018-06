Dit doet dromen: Rode Duivels flitsen in generale repetitie voor WK

Wat een machine. De Rode Duivels hebben zich van hun beste kant laten zien in hun generale repetitie voor het WK voetbal, dat over enkele dagen begint. In hun laatste oefenmatch werd Costa Rica - nochtans ook een WK-ganger - van het kastje naar de muur gespeeld. 4-1 was de eindstand, de manier waarop indrukwekkend. Laat dat WK maar komen.

Net zoals in de vorige oefenmatch tegen Egypte sleutelde bondscoach Roberto Martinez amper aan zijn elftal voor de generale repetitie tegen Costa Rica. Enkel Dedryck Boyata kwam in het type-elftal van de Rode Duivels op de plaats van de geblesseerde Vincent Kompany, centraal in de verdediging. Bij Costa Rica begonnen Real Madrid-keeper Keylor Navas en oude bekenden Oscar Duarte (ex-Club Brugge) en Bryan Ruiz (ex-AA Gent) aan de match.

De match begon met een stevige waarschuwing voor de Rode Duivels. Een afgeslagen hoekschop kwam terug, Duarte maaide wild naast de bal.

Oude bekende zorgt voor koude douche

Al heel snel bleek echter dat de Rode Duivels een trapje hoger speelden dan de vorige oefeninterlands tegen Portugal (0-0) en Egypte (3-0). Er was meer beweging zonder bal, er werd veel sneller diep gespeeld en de vrije man werd zo goed als altijd gevonden. Eden Hazard kapte zich al na enkele minuten voorbij zijn man in de grote rechthoek, maar kwam een schoenmaat te kort om af te werken. Ook Romelu Lukaku kreeg oog in oog met Navas zijn voet niet goed tegen de bal.

De hoge pressing zat goed, nieuwkomer Boyata liet zich opmerken met een alerte tussenkomst en de Belgen toonden zich nu ook gevaarlijk op stilstaande fases. Alweer Boyata kon zijn kopbal echter niet kadreren. Alleen: er kwamen te weinig kansen van het prima spel van de Rode Duivels.

Dus was het schrikken toen Costa Rica halfweg de eerste helft op voorsprong kwam. Jan Vertonghen had het bekeken lobje van de Costa Ricanen doorzien, maar kopte de bal centraal weg. Recht in de voeten van Bryan Ruiz, die de bal ineens op de slof nam. Precies in het hoekje en 0-1. Het eerste tegendoelpunt voor de Rode Duivels na vier matchen zonder.

Costa Rica ziet alle kleuren van de regenboog tegen ontketende Duivels

Het sein voor de Rode Duivels om nog een versnelling hoger te schakelen. Navas had eerst nog een goede parade in huis op een vlam van Mertens, maar was even later toch gezien. Hazard maakte vanuit stilstand ruimte voor zichzelf, zijn gekraakte schot werd aan de tweede paal binnengelopen door Mertens. 1-1.

De toerenteller ging nog de lucht in bij de Duivels. Costa Rica zag alle kleuren van de regenboog. Lukaku knalde oog in oog met Navas hard op het hoofd van de arme goalie, een doelpunt van Vertonghen werd onterecht afgekeurd. De doelman van Real Madrid stond in een schietkraam. Hij moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven: Mertens zette knap voor, Lukaku werkte de bal met een halve volley in de winkelhaak. Een heerlijk doelpunt.

Belgische machine raast gewoon door na rust

Na rust raasde de Belgische machine gewoon verder. Kevin De Bruyne lanceerde invaller Nacer Chadli op rechts en stormram Lukaku torende op diens voorzet boven iedereen uit. Recht in de kruising: 3-1. Kevin De Bruyne knalde een vrije schietkans nog centimeters naast, maar even voorbij het uur volgde de kers op de taart. Hazard plukte een bal uit de lucht, poortte zijn tegenstander en zette Romelu Lukaku op weg naar doel. Die legde onbaatzuchtig opzij voor de ingekomen Michy Batshuayi voor het vierde Belgische doelpunt.

Bij Costa Rica hadden ze genoeg van hun rol als kanonnenvlees en er volgden wat trappen uit frustratie, met vooral Eden Hazard als slachtoffer. De kapitein van de Rode Duivels liet zich met een van pijn vertrokken gezicht vervangen, maar zonder veel erg. Hoe dan ook gingen de handen in het Koning Boudewijnstadion gretig op elkaar. Ook Romelu Lukaku kreeg een daverend applaus. Leander Dendoncker en Mousa Dembélé kwamen erin en ook Kevin De Bruyne ruimde nog plaats voor Youri Tielemans. Bij de bezoekers mocht met Randall Azofeifa nog een ex-Gentenaar invallen.

Afspraak volgende week maandag

Niet dat die wissels nog veel uitmaakten. Costa Rica kwam in de laatste twintig minuten niet meer over de middenlijn en de Belgen monopoliseerden de bal, zonder nog echt door te duwen. Thorgan Hazard kreeg na een knappe beweging nog een mooie kans om de vijfde te scoren, maar zijn knal ging net over de deklat.

Wees maar zeker dat onze WK-tegenstanders Panama, Tunesië en Engeland dit gezien hebben en de komende nachten niet meer goed slapen. Volgende week maandag om 17 uur beginnen de Rode Duivels aan hun WK. Dan mag Panama onze Rode Duivels proberen afstoppen.