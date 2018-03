Westerlo deelt rake klap uit aan Tubeke in play-downs Proximus League

Westerlo heeft vrijdag tijdens het openingsduel van de tweede speeldag van de play-downs in de Proximus League een tik uitgedeeld aan Tubeke. De bezoekers wonnen met 0-2 en duwen de rode lantaarn zo opnieuw een stapje dichter bij degradatie naar de eerste amateurklasse. Westerlo begint met zes op zes aan de play-downs.

Een flauwe partij in het Stade Leburton leek zich lange tijd naar een doelpuntenloos gelijkspel te slepen. In de slotfase werd er echter toch gescoord. Eerst Van Eenoo (73.) en vervolgens De Ceulaer (90.) verzekerden de Kemphanen van de driepunter. Invaller Naah (Tubeke) besloot de partij vier minuten in de toegevoegde tijd met een rood karton.

Na de openingswedstrijd van de tweede speeldag in de play-downs neemt Westerlo voorlopig de leiding met 20 punten. Roeselare (19) en Union (16) volgen op dichte afstand, Tubeke (13) blijft laatste.