Westerlo en Roeselare houden elkaar in evenwicht in play-downs

Westerlo en Roeselare hebben elkaar zondag in het Kuipje in evenwicht gehouden. Op de derde speeldag van de play-downs in de Proximus League eindigde hun partij op 0-0.

De thuisploeg kreeg de beste kansen in de tweede helft, maar scoren lukte Westerlo niet. Nicolas Rommens plaatste een vrije trap op de lat. Roeselare-doelman Wouter Biebouw duwde een staalharde kopbal van Maxime Biset via de paal in hoekschop.

Halverwege de play-downs voert Roeselare de stand aan met 23 punten. Westerlo is tweede op 2 punten, daarna volgen Union (17 ptn) en Tubeke (14). Eerder dit weekend eindigde ook de degradatiekraker tussen Union en Tubeke onbeslist (1-1).

Volgend weekend staan dezelfde affiches op de programma. Roeselare speelt dan wel thuis tegen Westerlo, Tubeke ontvangt Union.