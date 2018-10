Weinig kansen, weinig vuur: Rode Duivels raken niet voorbij Nederland

De Rode Duivels hebben hun oefeninterland tegen Nederland niet kunnen winnen. Het werd 1-1 na een vroege treffer van Dries Mertens en de tegentreffer van Danjuma (Club Brugge), die profiteerde van een foute pass van Castagne. Op het eind waren de beste kansen nog voor onze noorderburen, maar Mignolet keepte erg attent. Zo eindigde de 127ste Derby der Lage Landen onbeslist.

Gehoopt op een avond voetbal op het scherp van de snee? Dan zat u bij België-Nederland aan het foute adres. De Rode Duivels begonnen vurig en Dries Mertens scoorde binnen de vijf minuten de 1-0. Daarna volgden nog enkele kansen...en de grote leegte.

Waren de vele wissels -Mignolet, Boyata, Denayer, Castagne en Chadli startten- van Roberto Martinez de oorzaak voor de slappe kost? Of hadden de Duivels er gewoon geen zin in? Feit is dat Nederland na zo’n 20 minuten de zaken overnam en de bordjes gelijkhing: Castagne -een van de vele nieuwelingen tegenover de match tegen Zwitserland- gaf zowat de slechtste pass uit zijn carrière. Buitenkansje voor Oranje, dat de buitenkans niet liet liggen: Depay vond de vrijstaande Danjuma en de Club Brugge-speler trapte de bal simpel voorbij Mignolet.

Even later stond het zelfs bijna 1-2: Promes sneed naar binnen en trapte staalhard op de paal. Het was zowat het laatste hoogtepunt van de eerste helft, die met elke baltoets slordiger werd.

Foto: BELGA

De tweede helft bracht weinig beterschap: de voor Lukaku ingevallen Batshuayi was na enkele seconden al bijna goed voor de 2-1 en kon daarna ook nog eens gevaarlijk koppen, maar kreeg verder ook weinig klaar. Het was wachten op flitsen van Eden Hazard Hazard, die meermaals met een knappe actie uitpakte en de beste man op het veld was.

En Nederland? Dat was al lang blij met de 1-1 tegen het nummer één van de wereld én was enkele keren zelfs nog dicht bij de onverhoopte 1-2. Zo kreeg Simon Mignolet de kans om nog even te bewijzen dat ook hij een prima doelman is.

Leuk weetje voor wie zich woensdag naar Nederland begeeft: het is intussen al van 1997 geleden dat Oranje nog eens won van de Rode Duivels.

