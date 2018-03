Standard begint Play-off 1 met zege: Edmilson verslaat stug Charleroi met heerlijke goal in het slot

Standard heeft de eerste wedstrijd van Play-off 1 gewonnen: met een heerlijke goal knalde Edmilson de Rouches voorbij het stugge Charleroi. Voor rust vielen er amper kansen te noteren in de altijd geladen derby, in de tweede helft gingen beide ploegen nog vol voor de zege. Het slotoffensief van de Rouches leverde uiteindelijk een oververdiend doelpunt op: 1-0. Door deze zege wippen de Rouches (voorlopig) over Genk naar een met AA Gent gedeelde vierde plaats, Charleroi blijft derde. Bekijk hier om 23u de samenvatting!

Nostalgie voor de match: Standard-iconen Léon Semmeling, Wilfried Van Moer, Christian Piot en Eric Gerets mochten de bekerwinnaars fêteren. Michel Preud’homme was er niet bij, die zien de Standard-fans volgend seizoen wellicht terug. In een andere gedaante dan icoon.

Foto: Photo News

En nog een streepje geschiedenis: beide grote Waalse rivalen speelden tot gisteren nog maar één keer samen in PO1. In 2014-2015, op de laatste speeldag won Standard met 2-0 en pikte zo een EL-ticket. Het was trouwens de laatste match van Roland Duchâtelet die kort daarna Standard verkocht. De volgende twee seizoenen wrongen de Zebra’s zich wel naar boven als nr 1 van Wallonië. Al zien de Standard-fans dat anders: Premier Club Wallon? Zéro palmares! Merci, au revoir stond op hun spandoek.

Maar wie is nu de Eerste club van Wallonië? Charleroi, verrassend derde gefinisht maar wel met nauwelijks negen punten in de laatste negen matchen? En nu gestart als Klein Duimpje in Reuzenland, dixit coach Mazzu. Of Standard, trotse bekerwinnaar?

Foto: BELGA

De eerste helft was voor de Rouches, toch nog hongerig na de beker chips. Charleroi, met vijf man achterin, bewees evenwel dat het nog steeds stug en goed georganiseerd kan verdedigen. Maar omschakelen is er niet meer bij. ‘Uitgeknepen’, lijkt het, onze liniecoaches kennen er wat van. Standard probeerde wel, vooral onder impuls van het sterke centrale duo Cimirot (Sa Pinto hield zijn ‘vermoeide’ internationals Marin en Ochoa op de bank) en Agbo op het middenveld ,maar moest al teveel rekenen op de flitsen van Carcela. Veel boemboem, weinig blabla: geen échte kansen. Charleroi met Mandanda in doel - Penneteau viel tijdens de opwarming met een rugblessure uit. – hield zonder veel problemen stand.

Zelfde spelbeeld in de tweede helft: Standard wilde het meest maar voetbalde weer al teveel op kracht en enthousiasme. En al te overhaast. En de bezoekers hielden alles keurig dicht. Het was uiteindelijk nog verdediger Laifis die nog voor het meeste gevaar zorgde. Sa Pinto nog probeerde met de inbreng van Marin en Cop maar ook dat leek een maat voor niets. Alleen Emond en Cop kwamen er nog even dicht bij. Er volgde nog wel een slotoffensief maar the battle of Wallonie leek toch op een remise uit te draaien… Tot plots Edmilson het dan maar een keer van ver probeerde en zijn knal heerlijk in de rechterbovenhoek terechtkwam. 1-0 en een applausvervanging er bovenop.

Standard hield in een zinderend slot stand en tekende voor de eerste zege in PO1 en komt even naast Gent op de vierde plaats. Alweer feest in Luik! Intussen kunnen de Buffalo’s al op speeldag 1 voorbij Charleroi, sedert 19 januari niet meer gewonnen, wippen. Onze liniecoaches kennen iets van!