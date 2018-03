In Play-off 2 is het ook plezant! Overtuigend KV Kortrijk klopt Waasland-Beveren na zinderende pot voetbal

KV Kortrijk zet zijn ambitie om Play-off 2 te winnen kracht bij met een ruime zege tegen Waasland-Beveren. De Kerels brachten opnieuw vlot combinatievoetbal en gingen daarmee door op hun elan van voor de break. Chevalier was regisseur van dienst met twee goals. Daarmee neemt hij de Gouden Stier over van Thelin, die knarsetandend in de tribune zat. ‘De Veekaa’ op rozen. Maar het was toch vooral genieten van het voetbal dat beide ploegen op de mat brachten. Vooral de eerste helft was om duimen en vingers van af te likken. Bekijk de videosamenvatting vanaf 23 uur op Sportwereld.be!

Voor de eerste match in groep B van Play-off 2 bekampten KV Kortrijk en Waasland-Beveren elkaar. Bij de Leeuwen stond Joachim Van Damme voor het eerst aan de aftrap sinds zijn dopingschorsing. Hij verving de geschorste Angban, ook Thelin was afwezig door een blessure, N’Diaye nam zijn plaats voorin in. Bij Kortrijk kwam Attal in de ploeg, ten koste van Verboom.

Meteen na het eerste fluitsignaal was het duidelijk dat er een offensieve wedstrijd zou volgen, met meteen een eerste dreiging van KV Kortrijk via Ouali. Het was een waarschuwing, want een minuut later was het wel prijs. Makarenko stuurde vanop de middellijn Chevalier diep, de pocketspits kapte zich vrij, dribbelde nog even en legde dan laag binnen, 1-0 na drie minuten.

De Beverse reactie volgde meteen via Jans, maar Kaminski stond pal. Tien minuten later was het dan wel prijs. Louis Verstraete bereikte vanop de linkerflank N’diaye en de bonkige spits bedankte voor zijn basisplaats. Met een fantastische controle schakelde hij Kagelmacher en Kumordzi in één beweging uit en verschalkte Kaminski. De wedstrijd weer in evenwicht en dat vertaalde zich ook op de bordjes.

Gouden stier

Even later namen de Kerels dan weer over en creëerden enkele kansen. Eerst via Attal, en daarna via Makarenko die via een fout moest worden tegengehouden. Chevalier zette zich klaar achter de bal en liet Roef vanop twintig meter zonder verhaal. 2-1 en zijn 18de doelpunt van het seizoen, waarmee hij ruim alleen topschutter wordt met twee goals voorsprong op Thelin. De publiekslieveling liep naar de bank om de staff te laten meedelen in zijn vreugde.

De volgende twintig minuten waren eenrichtingsvoetbal met Kortrijk, dat op de helft van Waasland-Beveren kampeerde. Het dreigde via (tweemaal) Ajagun, D’haene en Kagelmacher. In de laatste minuut van de eerste helft was het tijd voor het derde doelpunt. Perbet hield knap vier verdedigers van Waasland-Beveren af in de box, speelde Ouali vrij en die knalde hoog in het doel van Roef. 3-1 bij de rust en de Leeuwen in de touwen.

Na de pauze weer evenwicht. Ampomah toonde zich de bedrijvigste man bij Beveren en versierde enkele kansen, maar veelal zonder erg. KV Kortrijk controleerde makkelijk en dreigde via Ajagun, die een pass van Makarenko in één tijd probeerde te lobben over Roef, maar de richting ontbrak. Diezelfde Ajagun werd even voor het laatste kwartier volledig vrijgespeeld in een één-tweetje met Perbet, stormde op Roef af en werkte koelbloedig af. De Nigeriaan maakte daarmee de wedstrijd morsdood.

De Kerels toonden zo dat ze niet zouden misstaan hebben in Play-off 1. Het vlotte spel en de vele kansen waren beter dan wat Charleroi en Standard gisteren op de mat brachten. De Boeck liet vooraf weten voluit voor het Europees ticket te gaan en zijn spelers toonden op het veld dat Kortrijk ook in Play-off 2 een moeilijk te bekampen tegenstander blijft.