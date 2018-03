Lierse start Play-Off 2 met stevige thuisnederlaag tegen Moeskroen

Lierse is er gisteren bij zijn opener in Play-off 2 niet in geslaagd om de extrasportieve perikelen even aan de kant te schuiven met een sportieve opkikker. Op het eigen Lisp keken de Pallieters tegen Moeskroen na niet eens een uur spel tegen een 0-3 achterstand aan.

Moeskroen trok na een gezapige eerste helft al met een kleine bonus de rust in. Nadat Godeau eerst over doel kopte en aan de overzijde Badibanga verrassend uithaalde, was het net voor het halfuur toch raak. Godeau verlengde een hoekschop met het hoofd en vond de vrijstaande Mezague aan de tweede paal. Die had de hoek uit te kiezen. Awoniyi mikte wat later de 0-2 hoog over doel, maar anderzijds kreeg ook Bourdin nog uitzicht op de gelijkmaker. Zijn kopbal na voorzet van Badibanga miste echter richting.

Lierse begon scherp aan de tweede helft. Werner had alle moeite met een vrijschop van Badibanga en Yagan kwam wat later een voetlengte te kort om de gelijkmaker binnen te schuiven. Maar bij de eerste tegenstoot van Moeskroen kregen de Pallieters een tweede mokerslag. Een fraaie prik werd het, waarbij Amallah verschroeiend uithaalde van buiten de zestienmeter en Rakovsky kansloos liet. Nog voor het uur mochten de boeken helemaal dicht, toen Awoniyi het leer door Amallah kreeg toegespeeld, zich mooi vrijkapte en in de hoek besloot.

Het laatste halfuur werd zo een maat voor niets, waarin enkel de thuisaanhang zich nog nadrukkelijk liet horen. Ook zij beseffen dat de nederlaag van zaterdag ondergeschikt is aan de levensbelangrijke uren die de club nu wacht. Volgt er de komende dagen geen overname, dan dreigt de toekomst van Lierse erg somber te worden.