Lokeren pakt tegen STVV eerste thuiszege in drie maanden na flauwe partij

Lokeren boekte vanavond zijn eerste zege in drie maanden na een saaie pot voetbal tegen STVV: 1-0. Maric maakte vanop de stip het enige doelpunt van de match na een goedkope penalty. Ref Put keurde het doelpunt van Cevallos dan weer onterecht af. Play-off 2 een feest?

Lokeren-trainer Peter Maes kon geen beroep doen op Killian Overmeire. De aanvoerder blesseerde zich vorige week op training. In doel kreeg Ortwin De Wolf de voorkeur op Davino Verhulst. Flankverdedigers Tracy Mpati en Stefano Marzo, tijdens de reguliere competitie op het achterplan verzeild geraakt, kregen bij de start van Play-off 2 een herkansing. STVV-coach Jonas De Roeck stuurde de verwachte elf het veld op. Aanvaller Yohan Boli ontbrak wegens disciplinaire redenen.

“Voetbalplezier beleven en resultaten halen”, dat wilde Peter Maes in Play-off 2 zien. Maar van dat voetbalplezier was vanavond niet veel te merken. Daarvoor lag het tempo bij beide ploegen veel te laag. Een typische PO2-match, zeg maar. Gelukkig kregen we in de eerste helft toch wat kansjes te zien. In de openingsminuten ging Lokeren op zoek naar een vroege voorsprong. Eerst kon Hupperts een strakke voorzet van Marzo niet in doel verlengen. Even later kon De Ridder zijn kopbal niet richting doel deviëren. STVV daarentegen kon enkel zijn neus aan het venster steken na geklungel bij Lokeren.

Toch bleef de thuisploeg de gevaarlijkste ploeg. De Sutter kon een lage schuiver van De Ridder niet in doel verlengen, Hupperts was aan de tweede paal goed gevolgd, maar die knalde vanuit een scherpe hoek in het zijnet. Weg kans. Plots toch opschudding. Bij gebrek aan uitgespeelde kansen probeerde De Sart het maar vanop afstand. Zijn poging spatte uiteen op de dwarsligger. In de herneming zeilde de spectaculaire halve omhaal van Gueye nipt naast het doel. Pech voor STVV.

Cadeautje

Ref Put besloot Lokeren dan maar een handje te helpen. Cevallos gleed weg in de zestien, toch wees de ref naar de stip. Een kolfje naar de hand van Mijat Maric. De Zwitserse verdediger faalde niet en bracht Lokeren op voorsprong. Op slag van rust verdubbelde Cevallos de voorsprong met een kurkdroge volley in de winkelhaak. Ref Put keurde het doelpunt onterecht af voor handspel. Maar wat bleek, niet Cevallos maar wel verdediger Kitsiou beroerde de bal met de hand. Voor elke ploeg een cadeautje dus, moet ref Put gedacht hebben.

Wie na rust beterschap verwacht had, kwam bedrogen uit. De tweede helft was zowaar nog slapper dan de eerste. We kregen vooral een festival aan slechte passes en controles te zien. Op het uur had coach De Roeck genoeg gezien en hij voerde een dubbele wissel door. Op hoekschop kwam Lokeren ei zo na op een dubbele voorsprong, maar Hupperts was te verrast om de bal in doel te verlengen.

Nadien dreigde STVV met enkele gevaarlijke voorzetten, maar doelman De Wolf heerste in de lucht. Het weinige tempo was nu volledig uit de wedstrijd verdwenen. Beide ploegen sleepten zich naar het einde van de match. Doelpunten vielen er niet meer. Lokeren boekt zo zijn eerste thuisoverwinning in drie maanden.