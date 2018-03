Beerschot Wilrijk geeft droomstart in blessuretijd Play-off 2 uit handen tegen Eupen

Beerschot Wilrijk heeft op de eerste speeldag van Play-off 2 net niet de volle buit kunnen pakken op bezoek bij Eupen. De Antwerpenaren kwamen tot twee keer toe op voorsprong tegen Eupen, maar in de extra tijd trapte Luis Garcia een vrije trap in extremis heerlijk binnen. Bekijk de videosamenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

Met Issame Charai die de geschorste Marc Brys op de bank verving, begon Beerschot Wilrijk met een onuitgegeven elftal. Losada, Messoudi en Placca stonden niet op het scheidsrechtersblad, terwijl Swinkels op de bank startte. Jacques Zoua maakte zijn debuut en ook Diarra en Octavio verschenen aan de aftrap.

Tijdens het eerste kwartier ging het spel vrij evenwichtig op en neer. Beide ploegen trachten verzorgd te voetballen aan een vrij hoog tempo, maar het was Beerschot Wilrijk dat voor het meeste dreiging zorgde. Eerst was er een schot van De Jonghe waarmee doelman Van Crombrugge weinig moeite had. Even later zette Van Hyfte vanop links scherp voor doel, waarop Loties de bal haast in eigen doel verwerkte. Beerschot Wilrijk bleef aandringen. Na slecht uitverdedigen van Eupen viel de bal voor de voet van de vrijstaande Van Hyfte die Van Crombrugge met een schot in de verste hoek versloeg en Beerschot Wilrijk op voorsprong bracht.

Slordig

Met een uitstekende Maes en Dom voor de verdediging kwam de thuisploeg moeilijk aan een kans. Zo kon Eupen enkel voor enige dreiging zorgen door hoge ballen voor doel te droppen, waar doelman Romo en vooral Prychynenko wel raad mee. Ondertussen bleven de gasten technisch verzorgd voetbal op de mat leggen. Toen Van den Bergh een schitterende diagonale bal verstuurde naar François, miste die eerst zijn schot. Bij een tweede poging kon Van Crombrugge met moeite in hoekschop verwerken. Zelfs centrale verdediger Prychynenko trok mee naar voor. Hij bediende Octavio die met de punt van de schoen nipt naast het doel besloot.

Eupen trachtte het spel te verleggen, maar echt gevaarlijk werd de thuisploeg pas net voor de rust toen Van den Bergh slordig in de voet van Ocansey speelde. Diarra verdedigde attent en de bal verdween in hoekschop. De bal viel aan de rand van het strafschopgebied voor de voet van Raspentino die zijn kans waagde en in één tijd naar doel schoot. Tussen een bos van benen week de bal af en verdween naast Romo en de paal in doel. Zo kon men gaan rusten met een 1-1 tussenstand op het bord.

Loeren op tegenaanval

De tweede helft begon met een grote kans voor Raspentino op aangeven van Leye, maar hij miste. Eupen bracht Garcia in en Beerschot Wilrijk wisselde een zeker niet tegenvallende en nuttige Zoua voor Mbombo. Jimmy De Jonghe viel nog geblesseerd uit. Eupen trok nu het initiatief meer naar zich toe. Romo kon met een knappe reflex Okansey van dichtbi van een doelpunt houden. Beerschot Wilrijk loerde meer op de tegenaanval. Dat loonde toen na een collectieve aanval Octavio gepast voorzette en Maes de 1-2 op het bord kopte. In blessuretijd zorgde Garcia na een overtreding van Essikal via een vrijschop centraal voor doel voor de gelijkmaker.