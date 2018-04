Slap Anderlecht gaat in eigen huis meteen de boot in tegen AA Gent en ziet Buffalo’s langszij komen

Anderlecht lijkt de hoop op een nieuwe landstitel al na één speeldag in Play-off I meteen te mogen opbergen. Paars-wit maakte een bijzonder slappe indruk en verloor met 0-2 tegen AA Gent na goals van Dejaegere en Kubo. AA Gent komt na de winst op gelijke hoogte van Anderlecht in het klassement en lijkt zo goed op weg om toch nog een rol te spelen in de titeldebatten.

De start van de play-offs betekende ook nieuwe kansen voor zowel Anderlecht als AA Gent. Anderlecht leek vooraf immers de enige ploeg te zijn die leider Club Brugge nog wat in de weg kan leggen in de titelstrijd. Als AA Gent zelf kans wou houden op de landstitel moest het absoluut gaan winnen in het Astridpark. Beide ploegen begonnen overigens gehavend aan de wedstrijd: bij de thuisploeg waren onder andere Appiah, Boeckx, Kara, Najar, Onyekuru en Sowah out, terwijl Adrien Trebel geschorst was. De jonge Alexis Saelemaekers mocht zo zijn debuut maken voor de landskampioen. AA Gent moest het dan weer doen zonder Christiansen, Horemans, Koita, Mitrovic, Neto en Yaremchuk.

Anderlecht begon zwak aan de partij, want al na enkele minuten liet Gent twee kansen noteren dankzij Dejaegere en Kalu. Anderlecht reageerde met een knappe volley van Gerkens, maar Kalinic lag in de weg. Gent bleef de wedstrijd in handen nemen en kwam vanaf de flanken sterk opzetten, maar de Buffalo’s sprongen slordig om met hun kansen. Dejaegere knalde in het zijnet, Kalu zag zijn poging net naast de doelpaal stranden.

Foto: Isosport

Na twintig minuten viel de wedstrijd stil. Anderlecht claimde een rode kaart voor Foket, die de doorgebroken Gerkens onderuit leek te halen. Die laatste ging wel erg makkelijk liggen, en dus besliste ref Lardot terecht om niet in te grijpen. De ref kreeg het nadien zwaar te verduren, maar Lardot bleef koel. Op een schot van Esiti na kwamen er geen grote kansen meer voor de rust, waardoor de twee teams met een brilscore de kleedkamers opzochten.

Vlak na de rust was het dan toch raak voor AA Gent. Kalu zette zich door op de rechterflank en gooide de bal voor doel, waar Dejaegere van dichtbij afwerkte: 0-1 voor de Buffalo’s. Anderlecht werd zo ruw wakker geschud en ging meteen op zoek naar de gelijkmaker. Zowel Gerkens als Kums konden echter niet scoren. Morioka kreeg de beste kans: de Japanner ontving de bal na een knappe actie en leek de bal maar te moeten binnenschuiven, maar hij mikte onbegrijpelijk op de paal.

Foto: Isosport

Het geloof bij Anderlecht leek dieper in de tweede helft weg te vallen. Gent kwam enorm dicht bij de 0-2, maar Janga zag zijn poging knap afgestopt worden door Sels. Anderlecht had geen antwoord in huis. Vijf minuten voor het einde werd het nog wat pijnlijker voor paars-wit toen Spajic Verstraete onderuit schoffelde in het strafschopgebied. Kubo zag zijn penalty eerst nog gestopt worden door Sels, maar in de rebound was de Japanner wel trefzeker: 0-2 zou de eindstand blijken.

In het klassement blijft Anderlecht op zes punten hangen van leider Club Brugge, dat maandag nog speelt tegen Racing Genk. AA Gent klimt op naar een gedeelde tweede plaats en staat dus op gelijke hoogte met Anderlecht.