Play-off 2, saai? Zulte Waregem komt niet voorbij tien Leuvenaars, Harbaoui mist penalty in zinderende slotfase

Zulte Waregem heeft haar campagne in Play-off 2A niet met succes gestart. Essevee nam het in eigen huis op tegen OH Leuven en had het aanvankelijk niet gemakkelijk, maar in de tweede helft leken de troepen van Francky Dury toch nog over de bezoekers heen te gaan na een rode kaart van Diedhiou. Na een zinderend slot werd het echter 2-2, Harbaoui miste nog een penalty in de extra tijd. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Bekijk hier de tussenstand in Play-off 2A!

Het was Essevee dat met een dubbele kans van Olayinka het gevaarlijkst aan de wedstrijd begon. OH Leuven moest naar adem happen, maar zag ook Harbaoui een goede kans missen. Op het kwartier plooiden de bezoekers dan toch toen Schuermans een duw gaf aan Olayinka in het strafschopgebied. Scheidsrechter Laforge legde de bal op de stip, Harbaoui was trefzeker: 1-0. De Tunesiër kreeg even later opnieuw een goede kans, maar kon niet scoren.

Na een snedig begin viel de wedstrijd wat stil. Zulte Waregem liet OH Leuven meer in de wedstrijd komen en werd daar na 35 minuten genadeloos voor afgestraft. Het was Julien Gorius die na een prima lage bal van Aguemon de 1-1 tegen de netten duwde. Zulte Waregem reageerde niet, al moest OHL-keeper Thammasatchanan nog twee keer redden op pogingen van Harbaoui en De Sart. Met een 1-1 tussenstand gingen de spelers de catacomben in voor de rust.

In de tweede helft ging het spel aanvankelijk erg gelijk op, maar de balans van het spel viel na een uur voetballen compleet in het voordeel van Zulte Waregem. Diedhiou (OH Leuven) kreeg een rode kaart onder de neus na een stevige fout op De Sart. Een strenge beslissing van Laforge, want Diedhiou had duidelijk niet de intentie om voor de enkel van De Sart te gaan. Bij Zulte Waregem gingen ze gretig om met hun numerieke overwicht: Harbaoui kwam niet tot scoren met een fraaie omhaal en ook Olayinka en De fauw kwamen niet tot scoren. Nill De Pauw deed dat wel met een prachtige krul: 2-1.

Het leek over en uit voor OH Leuven, maar dat was buiten ex-Esseveër Storm gerekend. Hij kreeg twee goede kansen, maar besloot ook twee keer net naast. Intussen liet Harbaoui tot twee keer toe dé kans op de 3-1 liggen. Het doelpunt viel ietwat verrassend aan de overzijde: Kostovski werd bij een corner compleet uit het oog verloren, de Macedoniër pakte het cadeautje maar al te graag uit: 2-2. Storm kreeg nadien nog een uitstekende kans op de counter, maar miste. Essevee kreeg in extremis ook nog een tweede strafschop toegekend na hands. Harbaoui legde aan voor zijn tweede penaltytreffer van de avond, maar miste: 2-2 werd de eindstand.