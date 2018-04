Antwerp en KV Oostende delen de punten na knotsgekke tweede helft

Antwerp en KV Oostende hebben hun start in Playoff 2 niet gemist. Beide clubs maakten er een aangenaam kijkstuk van op de Bosuil. Vooral de tweede helft kon bekoren met maar liefst vier goals en een rode kaart: het werd uiteindelijk 3-3 na een zeer spannende slotfase. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Voor zowel Antwerp als KV Oostende zou een driepunter een perfecte start van de Playoff 2-campagne betekenen. Beide teams besloten om een heel lange studieronde in te lassen, maar vlak voor het halfuur brak de wedstrijd helemaal open. Nieuwkomer Mendy mikte het eerste schot tussen de palen op Dutoit, een minuut later viel het doelpunt aan de overkant. Akpala werd diep gestuurd en kon Antwerp-goalie Bolat omzeilen: 0-1. Antwerp leek aangeslagen, maar enkele minuten later kreeg The Great Old een unieke kans op de gelijkmaker na een duwfout op Owusu in de zestien. Het was de jonge debutant Laurent Mendy die verrassend zijn verantwoordelijkheid opnam en ook prompt afwerkte: 1-1 was ook de ruststand.

Het duurde veel minder lang voor de tweede helft ontbrandde, want al na zeven minuten spelen kon Antwerp weer achtervolgen na een flater van Ghandri, die de bal na een ongelukkig contact inleverde bij Zivkovic. Die laatste moest enkel nog Bolat verschalken en deed dat ook prompt: 1-2. Amper drie minuten later stond het echter alweer gelijk toen de snelle Ardaiz zich losweekte van de Oostendse defensie en Dutoit verschalkte: 2-2. En nog eens vijf minuten later werd het helemaal mooi voor Antwerp, want Owusu knalde de 3-2 staalhard in de kruising.

Antwerp maakte het zichzelf in het slot nog lastig toen Ghandri met nog twintig minuten te gaan zijn tweede gele kaart en dus rood onder de neus geschoven kreeg. KV Oostende kon zelfs met een numeriek overwicht Antwerp niet echt het vuur aan de schenen leggen, maar de Kustboys kregen in het slot nog een ultieme kans op de 3-3 toen Bataille tegen de grond werd gewerkt door Rodrigues. De fout gebeurde op het randje van de zestien, maar ref Boucaut wees resoluut naar de stip. Gano miste niet: 3-3. Batubinsika kreeg nog een enorme kans om Antwerp alsnog de drie punten te bezorgen, maar hij mikte van enorm dichtbij op Dutoit. Er werd niet meer gescoord, waardoor beide teams dus de punten delen.