Anderlecht pakt felbevochten driepunter bij Charleroi na bizarre penaltyfase

Anderlecht heeft op de tweede speeldag in Play-off 1 de rug gerecht. Paars-wit ging met 1-2 winnen op het (nieuwe) veld van Sporting Charleroi en zet zo de nederlaag tegen AA Gent recht. Al had het daar wel een bizarre penaltyfase voor nodig.

Bij Anderlecht kreeg Lazar Markovic voor het eerst zijn kans als basisspeler, terwijl ook belofte Alexis Saelemaekers opnieuw mocht starten. Bij Charleroi kreeg Christian Benavente opnieuw een basisplaats maar de Carolo’s lieten zich meteen in de luren leggen. Markovic lepelde de bal voor doel, Morioka mocht zomaar in de rug van Marinos opduiken en de bal simpel binnen leggen: 0-1.

Charleroi had het moeilijk en Anderlecht liet de bal vrij goed rondgaan. In de 18e minuut claimde Bedia dan maar een strafschop na een duel met Kums en Spajic, maar kreeg die terecht niet. Het enige resultaat was een blessure voor Spajic, die vervangen werd door Sa. Ondertussen pakte Saelemaekers geel voor een tackle langs achter op Nurio.

Daarna liet Markovic zich nog eens zien. Hij kwam twee Charleroi-verdedigers tegen op weg naar doel en kreeg een stevige bodycheck van Marinos. Scheidsrechter Boucaut zag er geen fout in en liet doorspelen ondanks een kermende Markovic. Charleroi kwam beter in de match maar Rezaei knikte een halve kans naast. Anderlecht bleef echter de gevaarlijkste ploeg en Dessoleil moest redding brengen op een poging van Morioka. Vlak voor rust redde Mandanda een uitstekende kans voor Teodorczyk.

Foto: Photo News

Bizarre penalty

De tweede helft begon hetzelfde als de eerste: met een doelpunt. Deze keer mocht Charleroi juichen. Nurio tackelde met een perfecte sliding de bal uit de voeten van Markovic. Hij schilderde vervolgens het leer op het hoofd van invaller Baby die tussen twee verdedigers binnen knikte: 1-1. Het was zweten voor Anderlecht terwijl Mambourg in vuur en vlam stond.

Op een échte kans was het echter wachten tot op het uur. Zajkov ging neer in de zestien en trok zo Teodorczyk mee tegen de grond. Boucaut zag er bizar genoeg een fout in van de Charleroi-verdediger en legde de bal op stip. Of de videoref iets tegen de scheidsrechter zei, is niet geweten. Teo schudde alle controverse van zich af en trapte de 1-2 tegen de netten.

Charleroi bleef aandringen maar Sels echt bedreigen, was moeilijk voor de thuisploeg. Teo verhitte nog even de gemoederen door Martos een wel erg smerige duw in de rug te geven en wat later bijna de 1-3 te scoren. Maar daar bleef het bij. In de stand is Anderlecht weer even tweede met 31 punten, Charleroi is vierde met 26 punten maar kan Standard zien passeren.