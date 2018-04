Genk pakt verdiend revanche tegen Standard, videoref bewijst nu wel zijn waarde

Genk heeft revanche gepakt voor de nederlaag in de bekerfinale. Het klopte in eigen huis Standard met 1-0 dankzij een strafschopdoelpunt van Trossard. De Limburgers waren de betere ploeg, maar vergaten de score verder uit te diepen. In de slotfase kreeg het bijna het deksel op de neus. Emond scoorde en het doelpunt werd in eerste instantie goedgekeurd, maar de videoref greep in. De spits van Standard stond wel degelijk buitenspel en het doelpunt werd na het bekijken van de beelden terecht afgekeurd. In de slotseconden kreeg Luyindama nog rood.

“Geen revanche voor de beker, die gaan we toch niet meer krijgen”, stelde Genk-coach Clement vooraf. Genk, laatste in PO 1, moest vooral winnen om aansluiting te krijgen met de vierde plaats – dat laatste Europese ticket, weet je wel. Al is dat voor de Limburgers tegen de Rouches, waar ze al acht matchen niet meer konden van winnen, niet evident. Zoals scoren voor de ploeg van Clement o zo moeilijk blijft.

Dat bleek alvast in de eerste helft. Die bracht veel beter voetbal dan de bekerfinale, ook de grasmat én het weer waren stukken beter. Standard begon met Ochoa opnieuw in doel, maar miste nog steeds de geblesseerde Cavanda. Cop verving daarnaast Mpoku in de basis, die laatste zat met een lichte verrekking op de bank.

De Rouches begonnen met aanvallende intenties, maar moesten na een kwartier toch terugzakken - Uronen en Ndongala hadden toen al gedreigd. Genk drong aan, vooral onder impuls van Pozuelo en Trossard op de linkerflank, maar Standard beet van zich af. “Ze zijn sterk in het afbreken van het spel”, had Clement vooraf geponeerd en dat bleek ook. De duels werden steeds heftiger, Pocognoli en Agbo flirtten met rood. Een match op het scherp van de snee.

Maar Genk bleef wel de betere ploeg, alleen scoren was nog steeds een probleem. Het schot van Pozuelo zoefde naast en Ochoa ging goed plat op een gevaarlijk schot van Clinton Mata. Daar had een goed gegroepeerd Standard offensief maar weinig tegenover te stellen.

Trossard breekt de ban

Maar meteen na de rust viel dan toch een Genkse goal. Op een inzenden van Malinovski liep Pocognoli al te driest Samatta in de rug aan en ref Van Driessche wees onverbiddelijk naar de stip. Trossard klaarde de klus (1-0). Standard moest schakelen en probeerde dat ook meteen, maar liep al snel op een counter. Ndongala kwam twee keer maar een paar centimeter te kort. Aan de overkant moest Mata Edmilson terughalen. De wedstrijd ging nu wel leuk op en neer, met Genk als vlotst combinerende ploeg en Standard als heftigste. Genk drong het meest aan op zoek naar die bevrijdende tweede goal. En daar kwam Pozuelo heel dicht bij, na een heerlijke dribbel strandde zijn krul op de binnenkant paal. Malinovski besloot dan weer van dichtbij hoog over. Om maar te zeggen dat de voorsprong van Genk, hoe spaarzaam ook, meer dan verdiend was.

VAR doet zijn job

Want het slotoffensief van Standard was al te ordeloos, de bezoekers mochten nog blij zijn dat Genk zo slordig omsprong met de countermogelijkheden. Maar het meeste venijn zat wel in de staart. Op vrijschop kopte Laifis tegen de deklat en Emond duwde de bal in de herneming simpel binnen. Iedereen, ook Van Driessche, zag een geldige goa. Maar plots deed hij teken. De videoref had zich gemeld bij Van Driessche: buitenspel! Terecht, zo bleek uit de beelden. En in een woelig slot pakte een zich revancherende Luyindama ook nog rood na een elleboog op Seck.

Soit, de zege was binnen, toch een beetje revanche voor de beker. Maar belangrijker: Genk nestelt zich naast de Rouches, op één punt van Charleroi. Met volgende vrijdag Charleroi-Genk ligt de strijd om de vierde plaats helemaal open.