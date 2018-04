Geplaagd Lierse recht de rug en pakt de drie punten in Leuven

De supporters van het geplaagde Lierse kunnen zich even opwarmen aan een eerste zege in Play-off 2. Op bezoek bij OHL werd het 1-2 dankzij doelpunten van Laurent en Yagan. De Leuvens tegentreffer was van de voet van Kostovski.

Het opvallendste gegeven in een eerder slappe partij was zonder meer de Lierse-aanhang. De geel-zwarte supporters stonden hun ploeg de hele wedstijd luidkeels en vol overgave bij. Op het einde gingen de T-shirts zelfs uit.

Heel even leek OHL in de openingsfase voor een vroeg doelpunt te willen gaan. Het gevaar kwam via voorzetten vanop de flanken van Tshimanga en Storm, maar niemand stond op het juiste moment op de juiste plaats. Na amper vijf minuten dommelden de Leuvenaars in en viel de wedstrijd stil, want Lierse maakte nog minder klaar.

Uit het niets kwam Yagan na een klein halfuur met een mooie actie rond de middellijn. Hij speelde Laurent aan, die kreeg veel ruimte om aan te leggen, en schoot knap binnen vanop meer dan twintig meter. Het eerste schot op doel van de Pallieters bracht hen meteen op voorsprong.

Lierse baas

Ook na het doelpunt werd de eerste helft er niet aantrekkelijker op, want OHL bleek niet in staat een antwoord te formuleren. Nigel Pearson bracht ten opzichte van vorige week Mertens, Hubert, Dequevy en Casagolda voor Libert, Persoons, Aguemon en Diedhiou, maar de vier nieuwkomers brachten weinig tot niets. Toen OHL-verdediger Schuermans, die een erg zwakke partij speelde, net voor de pauze naast de bal trapte, stond het zelfs bijna 0-2. Ook Badibanga kreeg kort na de rust een kans op de dubbele voorsprong voor Lierse, maar besloot naast.

Storm was een van de weinige spelers op niveau bij de thuisploeg. Zowel voor als na de rust was hij het telkens die met dribbelacties voor het Leuvense gevaar zorgde, dat in de tweede helft minder zeldzaam was dan in de eerste. Hij leverde verschillende goeie voorzetten af, en probeerde het ook met schoten van buiten de zestien meter.

Na alweer dom balverlies van Schuermans kon Yagan middenin de tweede helft zomaar op doelman Thamsatchanan afstormen, en hij schoof netjes de 0-2 binnen. Dit keer kwam er wel een reactie van OHL. Nog geen twee minuten later trapte de ingevallen Kostovski een voorzet van Storm binnen en was de aansluitingstreffer een feit.

Twee minuten voor tijd kreeg opnieuw Kostovski de kans op de gelijkmaker, maar de Macedoniër kopte naast. OHL lijdt een pijnlijke thuisnederlaag tegen zijn enige concurrent uit 1B en blijft achter met één op vier. Lierse heeft na twee wedstrijden drie punten.