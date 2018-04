Beerschot Wilrijk en Lokeren verdelen de buit

Beerschot Wilrijk en Lokeren hebben 2-2 gelijkgespeeld op de tweede speekdag van Play-off 2. De Antwerpenaren kwamen op voorsprong via Maes, maar nog voor de rust draaide Lokeren de rollen om via Skulason en Hupperts. Tien minuten voor tijd bezorgde Dom zijn ploeg alsnog een punt.

Coach Marc Brys koos voor dezelfde elf die in Eupen het verre van slecht hadden gedaan en pas in blessuretijd de overwinning door de vingers lieten glippen. Lokeren voerde wel enkele (noodgedwongen) wissels door. Maric (rug) en Mpati (achillespees), beiden geblesseerd, werden gewisseld voor respectievelijk Rassoul en Skulason, terwijl Tom De Sutter bankzitter werd.

De wedstrijd kon niet beter beginnen voor KFCO Beerschot Wilrijk. Na zeven minuten ging de bal op de stip. Alex Maes probeerde voor doel te zetten, waarbij Michel handspel beging. Maes zelf zette de strafschop om en bracht zo de thuisploeg op een 1-0 voorsprong.

Lokeren erop en erover

Het spel verliep verder vrij evenwichtig. Een goed georganiseerd Beerschot Wilrijk ving Lokeren goed op en brak via een hardwerkende Octavio met verzorgd combinatiespel regelmatig gevaarlijk uit. Toch werden geen van beide doelwachters echt op de proef gesteld. Even voorbij het halfuur waagde Skulason zijn kans vanop afstand. Zijn laag schot leverde een hoekschop op en dat bleek de inleiding voor de gelijkmaker. De hoekschop werd aan de eerste paal doorgekopt en in een bos van spelers werd opnieuw handspel gemaakt, ditmaal door François. Opnieuw ging de bal op de stip. Skulason gaf Romo geen kans, waardoor Lokeren op gelijke hoogte kwam van Beerschot Wilrijk.

Foto: Photo News

Met de rust in zicht werd het spel van de thuisploeg iets minder zuiver. Een vluchtschot van De Jonghe eindigde nog in het zijnet, maar het was Lokeren dat met een 1-2 voorsprong mocht gaan rusten. Prychynenko, tot dan foutloos en erg autoritair, leed balverlies. De verdediging van Beerschot Wilrijk was opgeschoven, zodat gemakkelijk de vrijstaande Guus Hupperts voor doel gevonden werd. Hij kreeg alle tijd om de bal te controleren en rustig in de verste hoek voorbij doelman Romo te leggen. Opnieuw moest Beerschot Wilrijk zo een doelpunt op slag van de rust incasseren.

Puntendeling

Het eerste gevaar na de rust kwam van Lokeren. Cevallos draaide zich centraal voor doel vrij, maar zijn schot ging hoog over. De eerste tien minuten waren voor Lokeren. De thuisploeg geraakte moeilijk onder de druk uit. Toch herstelde Beerschot Wirlijk het evenwicht. Iets voorbij het uur zorgde Marc Brys met een dubbele wissel voor extra zuurstof. Mbombo en Boulaouali kwamen Zoua en Van Hyfte vervangen.

Via een combinatie door het centrum, opgezet door uitblinker Maes tot bij Boulaouali werd Dom vrijgespeeld voor doel. Hij schoot droog de gelijkmaker op het bord. Ondanks een boeiend slot wijzigde de stand niet meer.