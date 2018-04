Oostende en Eupen moeten opnieuw tevreden zijn met een punt

Ondanks sterke taal voor de start van Play-off 2 kon KV Oostende ook zijn tweede wedstrijd in groep B niet winnen. Thuis tegen Eupen werd het 1-1, al had KVO wel de nodige pech bij de afwerking. Zivkovic zorgde na de rust met een pareltje voor het verdiende punt. KVO blijft zo in het spoor van leider Lokeren.

Als Oostende en Eupen ambitie wilden tonen in Play-off 2, hadden beide ploegen gisteren de drie punten nodig. Met elk een punt op zak zag het Lokeren, dat 4 op 6 pakte, verder weglopen. KVO kon opnieuw rekenen op de genezen Milic, bij Eupen zat Toyokawa - de beul van Mechelen, weet u nog - op de bank. Vooral KV Oostende leek geïnspireerd door het lentezonnetje om er een aangename pot van te maken. Na de aanvangsminuten moest Oostende eigenlijk altijd voor staan, maar Gnaka redde een poging van Zivkovic van de lijn. Daarvoor had Bjelica al na twee minuten gescoord, maar hij werd teruggefloten voor offside. Het wedstrijdbegin deed dus het beste verhopen voor de kustjongens, maar het was wel Eupen dat verrassend op voorsprong kwam. Kone devieerde een voorzet van Gnaka aan de eerste paal simpel binnen. Bij KVO stond men er bij en keek men ernaar.

Wat Eupen betrof was - op een poging van Luis Garcia na - daarmee alles gezegd. Oostende drukte de jongens uit de Oostkantons tegen het eigen doel, maar scoren lukte niet. Volgt u even: Van Crombrugge die met een schitterende parade uitpakt op een vrije tap van Capon, Lombaerts nie in de zestien naast de bal trapt, Milic die opnieuw de Eupen-doelman tegenkomt en Akpala die er nog in slaagde een monsterkans op aangeven van Zivkovic naast te trappen. En dat allemaal nog voor de rust. Tijdens de tweede helft was er ook vooral Oostendse druk, maar die was meer steriel dan voor de rust. De bal had op de stip gemoeten na een handsbal van Gnaka, maar verder kwam er niet echt gevaar van KVO. Het was zelfs Eupen dat de match opnieuw in handen nam. Bijna resulteerde dat in de 0-2, maar Dutoit en Canesin redden de meubelen op een mooie combinatie van Leye en Ocansey.

Zivkovic voorkomt nederlaag

KVO vond in de 72ste minuut dan toch het gaatje via Zivkovic, die zijn mooiste KVO-goal van het seizoen maakte. De Nederlander werd op links aangespeeld, sneed naar binnen en knalde bal vervolgens heerlijk in de rechterbovenhoek over Van Crombrugge: 1-1. Oostende probeerde door te duwen om alsnog de zege binnen te rijven, maar zowel Rezaeian als Capon konden hun pogingen op doel niet kadreren. Eupen was langs zijn kant niet meer bij machte om nog iets te forceren, al kon Ocansey op rechts nog enkele gevaarlijke voorzetten afleveren. Door de puntendeling tussen beide ploegen blijft KVO na twee speeldagen in poule B zonder zege op twee punten van leider Lokeren.