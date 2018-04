Zwak Antwerp krijgt een fikse rammeling van enthousiast STVV

STVV heeft een ruime zege geboekt tegen Antwerp. Vooral na de rust had The Great Old geen verhaal tegen de Kanaries. Antwerp ging met 4-0 de boot in, Asamoah al voor het halfuur en Botaka op het uur velden het Deurnese verdict. Akpom en diezelfde Botaka dikten nog erg simpel aan. Antwerp zit na het gelijkspel thuis tegen Oostende en dit zware verlies aan een schamele een op zes, zodat het nu echt nog lange weken dreigen te worden. Al kan de derby van zondag thuis tegen Beerschot Wilrijk de vlam weer in de pan krijgen ook.

Ook Stayen lag niet echt wakker van Play-Off 2, want in Haspengouw genoten de mensen blijkbaar liever nog wat na van de prachtige zaterdagse lentedag. Dan waren de Antwerpsupporters in verhouding massaal opgedaagd. Waarom? Om de Great Old eens te zien winnen in de poule, natuurlijk. Want die 3-3 tegen KV Oostende op speeldag een, daar kon maar weinig volk tevreden mee zijn. Drie goals in eigen huis maken en toch maar een punt pakken, dat moést worden rechtgezet op het veld van Sint-Truiden, waar Antwerpcoach Laszlo Bölöni – voor de rust gewoon op de tribune zittend - plek had in de basis – links op het middenveld - voor Jelle Van Damme. Opvallend, want de ex-Rode Duivel zat vorige week niet eens in de kern, waardoor er meteen heel wat vragen rezen rond de kale dertiger. Ook onder meer Ardaiz was erbij vanaf minuut een. Net als Susic, die eindelijk eens mocht starten sinds zijn komst naar de Bosuil. Probeersels? Wie kon dat zeggen? Mendy verdween wel naar de bank, net als pakweg Corryn. Van de vertrekkende Limbombe was andermaal geen sprake. Niet sollen met Bölöni, dat had de flankaanvaller toch wel kunnen weten.

Op het veld niet meteen veel zaken om over naar huis te schrijven. Daarop was het wachten tot minuut twintig, toen Ardaiz na een knappe versnelling op de goed keepende Steppe besloot. De Uruguayaan, tegen Oostende al goed ingevallen en toen scorend, bleef trouwens goed op dreef in Limburg, waar STVV voetballend toch wel de betere ploeg was. Dat rendeerde even voor het halfuur, toen Asamoah Bolat verschalkte met een lage pegel in de verste hoek. Akpom liet dan weer dé kans op de 2-0 zomaar liggen. Antwerp speelde zeker niet slecht, maar het bleef zoeken tegen een goed gepositioneerd STVV. Bolat hield dan weer knap Kitsiou van de 2-0.

Antwerp zakt in

Net na de koffie trapte Haroun te makkelijk over. De Great Old zocht verder met – even dan toch - veel moed en verbetenheid naar de gelijkmaker, maar ook Owusu kreeg de bal er maar niet in. Vanaf dan doofde de Deurnese kaars helemaal. Aan de overkant mikte Botaka van ver weinig overtuigend naast. De verdiende 2-0 bleef niet uit toen Arslanagic zijn interceptie volledig miste. Botaka liet de kaas niet van zijn brood eten. STVV rook toen zeker bloed, maar het schot van De Petter zoefde over de kooi van Bolat. Het vet was toen al even helemaal van de Antwerpse soep, waardoor Akpom kinderlijk makkelijk de 3-0 over Bolat mochten wippen. De 4-0 van nog eens Botaka maakte het helemaal pijnlijk voor de ogen én beschamend van de Antwerpbonzen.

Antwerp pakt zo een op zes in Play-Off 2 en moet hopen dat de thuisderby tegen Beerschot Wilrijk van komende zondag heel wat beterschap zal brengen. En eens punten, want anders dreigen de komende weken echt wel lang te worden. Bovendien zou niét winnen tegen de Antwerpse rivaal – zeker op de eigen Bosuil - een smet op het blazoen betekenen. Bölöni heeft exact een week om het vuur heruit te vinden. De Roemeen toverde al als het ware door dit Antwerp een zorgeloos seizoen te laten draaien, nu staat de doorgewinterde ex-prof pas echt voor een klein huzarenstukje. De derby tegen de zuiderburen? Zou Bölöni dan toch deze week gaan beseffen dat die echt wel leeft in Antwerpen? Volgende week zondag krijgen we het antwoord. De Bosuil zelf zal enkel tevreden zijn met een positief, dat staat buiten kijf.