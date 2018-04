Zwak Waasland-Beveren gaat op eigen veld onderuit tegen Zulte Waregem

Zulte Waregem is met 1-2 gaan winnen op het veld van Waasland-Beveren. Bongonda en De Pauw zorgden aan de rust voor een dubbele voorsprong. Verder dan de aansluitingstreffer van Thelin kwam de thuisploeg niet meer. Het werd 1-2.

Sven Vermant schudde zijn ploeg grondig door elkaar en voerde maar liefst zes wijzigingen door. Zo verschenen Thelin (terug uit blessure), Angban (vorige week geschorst), Ait-Atmane, Boljevic, Foulon en Verburgh aan de aftrap. Voor de jonge Foulon was het zijn eerste basisplaats. Van Damme, Moren (geblesseerd), Verstraete, Myny, Ndiaye en Demir verdwenen daardoor uit de ploeg. Opvallend: die laatste maakt komende zomer de overstap van Waasland-Beveren naar Zulte Waregem.

Bij Essevee voerde Dury drie wissels door. Hamalainen ontbrak en dus kwam Walsh in de ploeg. Doumbia en Bongonda vervingen De Sart en Jensen.

Na een studierondje van meer dan een kwartier werd de Freethiel plots opgeschrikt. Aït-Atmane knalde vanuit het niets hard op de lat. De bezoekers reageerden meteen via Kaya, maar ook hij zag zijn poging op de lat uit elkaar spatten. Zulte Waregem nam de wedstrijd in handen en iets na het halfuur opende Bongonda de score. De flankaanvaller dribbelde de thuisdefensie op een hoopje en verschalkte doelman Roef door de benen: 0-1.

Foto: BELGA

In de blessuretijd van de eerste helft verdubbelde Essevee de score nog. Bongonda kroop ditmaal in de rol van aangever en bediende De Pauw. Die trapte ietwat verrassend op doel, maar via de paal ging zijn poging toch binnen. Een tegendoelpunt waar trainer Vermant absoluut niet tevreden mee was.

De thuisploeg moest zich na de pauze herpakken, maar speelde een zwakke match. Enkel Thelin leek in staat iets te kunnen forceren. Eerst knalde hij over, nadien draaide hij knap weg van zijn belager om op Bossut te besluiten. Een kwartier voor tijd stak Sandy Walsh - letterlijk - een handje toe. De verdediger beging hands in de zestien, Thelin zette de elfmeter om: 1-2 en de match nog niet gedaan.

Foto: BELGA

Waasland-Beveren ging op zoek naar de late gelijkmaker, maar Zulte Waregem hield al bij al makkelijk stand. Na het gelijkspel met OHL vorige week pakt het zo zijn eerste zege in de play-offs. Voor Waasland-Beveren is het de tweede nederlaag na de pandoering tegen Kortrijk.