Kortrijk slikt zure nederlaag op het veld van Moeskroen in slotfase

Moeskroen heeft op eigen veld met 2-1 gewonnen van Kortrijk. De Henegouwers kwamen na een kwartier wel op achterstand via een doelpunt van Mezague, maar iets voorbij het halfuur hing Awoniyi de bordjes gelijk. Een puntendeling leek onontkomelijk, maar in de slotfase hield Moeskroen alsnog de drie punten thuis na een doelpunt van Mohamed, die een strafschop omzette.

Kortrijk kwam in Le Canonnier op voorsprong, nadat een trap van Ouali via het been van Teddy Mezague (14’) tegen de touwen vloog. Moeskroen reageerde nog voor de pauze, en Taiwo Awoniyi (36.) nette de gelijkmaker. Bijna kwam de thuisploeg vroeg in de tweede periode op 2-1, maar Amallah kreeg de bal er niet in. In het slot pakte Moeskroen dan toch de volle buit. Na een overtreding van Gary Kagelmacher in de zestien, die rood kreeg, trapte Dimitri Mohamed (84’) de elfmeter binnen.