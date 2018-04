Genk haalt 2-0 achterstand tegen Charleroi op na heerlijke match vol kansen en discussie

Charleroi en Racing Genk hebben 2-2 gelijkgespeeld op de derde speeldag van Play-Off 1. De Limburgers haalden een vroege 2-0 achterstand nog op na een match vol kansen en discussie. Met het gelijkspel schieten beide teams wel weinig op. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

De vierde plaats, dat was vooraf de inzet van de clash tussen Charleroi en Racing Genk. Vooral de Karolingers mochten zich zorgen maken na elf (!) matchen zonder zege. De match startte in een zinderende sfeer: na de discutabele penalty waarmee Anderlecht vorige week de drie punten had gepakt op het veld van Charleroi hadden de thuisfans beloofd zich te laten horen. Elke beslissing van de scheidsrechter tegen hun club zou aangevochten worden, hadden ze beloofd.

Foto: Photo News

De Waalse fans hielden zich aan hun woord en mochten na tien minuten zowaar nog aan het klappen ook. Genkie Ruslan Malinovsky sprong te laconiek om met de bal in de eigen zestien, liet zich de kaas van het brood eten door Charleroi-spits Kaveh Rezaei en stak domweg zijn been uit. De Iraniër ging erover, scheidsrechter Erik Lambrechts wees naar de stip ondanks het protest van de Oekraïner en de woede van de Genkenaars. Vanop de stip zette Rezaei de thuisploeg op 1-0.

Lambrechts tweede keer gebeten hond voor Genk

Na twintig minuten zat de thuisploeg helemaal op rozen. Alejandro Pozuelo hielp een Genkse counter naar de knoppen door het fluitje van Lambrechts uit de handen van de ref te trappen. Het spel ging razendsnel naar de andere kant waar de aalvlugge Mamadou Fall Genk-verdediger Omar Colley te snel af was. De Senegalees bleef klaarkijkend, zijn afleggertje werd door Marco Ilaimaharitra hoog in het doel getrapt.

Foto: BELGA

Na de 2-0 kwamen de bezoekers langzaam maar zeker in de match. De Limburgers kwamen op hoekschoppen aan kans op kans tegen de zoneverdediging van Charleroi. De vrijstaande Joseph Aidoo kopte een open kans echter pal op de paal. Even later ranselde Parfait Mandanda een trap van Dieumerci Ndongala uit zijn korte hoek. Maar het was derde keer, goede keer voor de blauwhemden: Ibrahima Seck kopte een hoekschop staalhard binnen.

Ndongala maakt heerlijk gelijk

Een heerlijke eerste helft met kansen over en weer kreeg algauw een vervolg na de pauze. Charleroi-verdediger Martos werkte vlijtig mee aan het spektakel met een te kort terugspeelballetje. Genk-spits Ally Samatta ging rond Charleroi-doelman Mandanda, maar zag zijn rollertje nog net van de lijn getackeld. Een minuut later claimde Charleroi een tweede penalty. Colley had maar weinig oog voor de bal bij het afhouden van de snelle Fall, maar Lambrechts reageerde niet.

Foto: Photo News

Racing Genk werd sterker en sterker en kwam op het uur verdiend langszij. Pozuelo combineerde met Leandro Trossard en gaf de bal toen met een heerlijk lobje aan Ndongala, die Mandanda verraste door in één tijd te trappen. De bal verdween in de verste hoek, een knap doelpunt. De Congolees was daarna helemaal los en dacht nog even een penalty te versieren na een heerlijk nummertje tegen de achterlijn, maar ook hij ving bot bij ref Lambrechts. In blessuretijd kregen de Genkenaars nog een uitgelezen kans op het winnende doelpunt, maar Aidoo wachtte oog in oog met Mandanda wel erg lang met trappen. Vanop twee meter besloot hij uiteindelijk nog op het lichaam van de doelman.

Zo bleef de stand op 2-2, het eerste gelijkspel van Play-Off 1. Daar schieten beide ploegen maar weinig mee op. Als Standard morgen wint van AA Gent, kunnen de Rouches over zowel Charleroi als Genk naar de vierde plek springen.